Ziraat Odası'nda seks skandalı

Aydın'ın İncirliova İlçesi Ziraat Odası'nda memur olarak çalışan 38 yaşındaki evli B.K. ile şoför olarak görev yapan 38 yaşındaki Ö.D.'nin arasında yaşanan gizli aşk, aynı kurumda çalışan 27 yaşındaki G.M.'nin klima içersine yerleştirdiği ileri sürülen gizli kameraya takıldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından 3 çalışanın işine son verildi.



Yasak aşk saniye saniye görüntülendi



Yaklaşık iki ay önce İncirliova Ziraat Odası'nda yaşanan seks skandalı, ilçede günün konusu oldu. İddiaya göre, ziraat odasında memur olarak çalışan evli B.K. ile şoför olarak görev yapan Ö.D., bir süre önce aşk yaşamaya başladı. İkilinin durumlarından şüphelenen bir başka kadın çalışan G.M.'nin, Ziraat Odası Meclis Salonu'ndaki klima içerisine yerleştirdiği ileri sürülen gizli kamera, yasak aşkı saniye saniye görüntüledi.

İkili arasında yaşanan ilişkilere ait görüntüler, bu kamera tarafından kaydedildi. CD'ye yüklenen görüntüler, bir ağaç altına bırakılarak, kimliği belirsiz bir kişi tarafından telefonla aranan B.K.'nın ağabeyine ulaştırıldı. Bu durumun ilçede yayılmasıyla birlikte B.K.'nın eşi de olaydan haberdar oldu.



Savcılığa suç duyurusubda bulundu



Bu gelişmeler üzerine kendisine yapılan şantaj sonrası evliliği çatırdamaya başlayan B.K, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Özel hayatının gizliliği ve kendisine şantaj yapıldığını iddia eden B.K.'nın şikayeti üzerine İncirliova Emniyeti de, savcılığın talimatı üzerine Ziraat Odası'nda arama yaptı.



Klimada gizli kamera vardı



Yapılan aramalarda klima içerisine gizlenmiş gizli kamera ele geçirildi. Ardından kamu kurumundaki tüm bilgisayarlara da el koyan polis, olayla ilgili soruşturmaya başlattı. Görüntülerin nereden yüklendiğini tespite çalışan polisin, kamu kurumunda çalışan personelinde ifadeleri aldığı öğrenildi. Olayın ardından B.K., Ö.D. ve G.M.'nin işine son verildiği öğrenildi.