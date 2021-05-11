Ziraat Mühendisleri Odası Rize şubesi hakkında İkizdere'ye destek verdikleri için disiplin süreci başlatıldı

Zira Mühendisleri Odası (ZMO) Rize Şubesi, İkizdere’de açılmak istenen taş ocağına destek veren 11 sivil toplum kuruluşunun arasında yer aldı. Rize şubesi hakkında disiplin sürecinin işletileceğini bildiren ZMO Genel Merkezi, “TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkezi ve ZMO örgütlülüğü doğası, yaşam alanı, yaşam hakkı için direnen Rize İkizdere köylüsünün yanındadır” açıklamasını yaptı.

Ziraat Mühendisleri Odası Rize Şubesi, İkizdere’de açılmak istenen taş ocağına destek veren 11 sivil toplum kuruluşunun arasında yer aldı. Kuruluşların yaptığı ortak açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:

“Doğanın zarar görmesini bizler de istemeyiz. Deniz dolgusu için de İkizdere İskencedere'deki taşın en uygun taş olduğu bilinen bir gerçektir. Taşın çıkartılması esnasında doğaya verilecek olan tahribatın taş çıkartma işi bittikten sonra giderileceği ve çevrenin eski haline getireceği devletin en yetkili makamları tarafından taahhüt edilmiştir. Biz aşağıda imzası bulunan Rize ilinde faaliyet gösteren meslek örgütleri olarak çevreye verilecek tahribatın eski hale getirilmesi kaydıyla yatırımlara devam edilmesi yönündeki düşüncemizi arz ediyoruz."

"Rize şubesinin görüşü oda örgütümüzü bağlamıyor"

Açıklamanın ardından Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkezi de bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Rize İkizdere’de yaşanan rant odaklı taş ocağı doğa katliamı hakkında ortak açıklama yaparak yandaş şirketi destekleyen 11 STK arasında yer alan ZMO Rize Şube Başkanlığının görüşü oda örgütümüzü bağlamamaktadır. Odamız Anayasa’nın135. maddesi gereği kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. STK değil, kamu yararını gözeten ve bu doğrultuda çalışan demokratik bir kitle örgütüdür” ifadesini kullandı.

ZMO Genel Merkezi’nin açıklaması şöyle devam etti:

“İmza metninin içeriğindeki haksız suçlamaları ve çirkin ithamları kabul etmiyor, imzacı kuruluşları kara bir leke olarak tarihe not düşüyoruz. ZMO Rize Şube Başkanlığı hakkında gerekli disiplin sürecinin işletileceğinin bilinmesini istiyoruz. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkezi ve ZMO örgütlülüğü doğası, yaşam alanı, yaşam hakkı için direnen Rize İkizdere köylüsünün yanındadır.”