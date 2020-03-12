Ziraat Mühendisleri Odası: Çöl çekirgeleri Koronavirüs'ten tehlikeli

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Özden Güngör, Birleşmiş Milletler’in geçtiğimiz günlerde uyarıda bulunduğu ve bugün Türkiye’de gündem olan “çekirge istilası”yla ilgili konuştu. Güngör, çekirgelerin korona virüsünden daha tehlikeli olduğunu vurguladı.

Gazete Duvar'da yer alan haberde, Koronavirüs'ten sonra dünyanın gündemini en çok meşgul eden bir diğer konu olan 'çekirge istilası' ile ilgili konuşan Güngör, "Çöl çekirgeleri Irak'a kadar geldiyse Türkiye'ye de gelebilir" uyarısında bulundu.

"Çok hızlı ürüyor ve bütün ürünleri silip süpürüyorlar"

Güngör, “Normalde Afrika’dan giden çöl çekirgesi sürüsünün Asya’ya yönelmesi gerekiyordu. Yön değiştirip bu tarafa gelmişler. Bunun en büyük nedenlerinden biri küresel iklim değişikliği” ifadelerini kullandı.

Sürülerin milyarlarca çekirgeden oluştuğunu söyleyen Güngör, söz konusu canlıların günde 150 ila 170 kilometre yol katedebildiğini vurguladı.

Güngör, “Çok hızlı ürüyor ve bütün ürünleri silip süpürüyorlar. Her türlü bitkisel ürünleri yiyebiliyorlar ve tarım alanlarını tahrip ediyorlar. Bir çekirge sürüsü, bir günde 40 bin kişiye yetecek gıdayı tüketiyor” diye konuştu.

"Bakanlığın ne gibi önlemler aldığını bilmemiz gerekiyor"

Türkiye’de üreticilerin hali hazırda zorluk çektiğinin altını çizen Güngör sözlerini şöyle sürdürdü:

“2.7 milyon kayıtlı çiftçi sayısı 2.1 milyona düştü. İşlenebilir tarım arazileri azaldı. Gıda sıkıntısı var. Her türlü ithalat ve ihracatta kısıtlamalar mevcut. Çöl çekirgesinin Türkiye’ye girmesi demek, büyük problem demektir. Gıda fiyatları yükselir. Üretim zaten kısıtlı. Korona yüzünden ithalat da yapamıyoruz.”

“Çöl çekirgesiyle ilgili bakanlığın ne gibi önlemler aldığını bilmemiz gerekiyor. Tıpkı koronayla ilgili yapılan bilgilendirmelerdeki gibi bakanlığın tedbirler önermesi lazım. Bu istila, gıda ve turizm açısından risk oluşturuyor. Devlet hazırlıklı olmalı.”