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Yaşam

Türkiye Kupası finalinde görev yapan kameraman Mehmet Çelik vefat etti

Ankara'da Bursaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta görev yapan kameraman Mehmet Çelik, kaldığı otelde ölü bulundu

17 Mayıs 2012 16:59

 

Türkiye Ziraat Kupası finalinde görev yapan kameraman Mehmet Çelik, maçın ardından gittiği otel odasında ölü bulundu.
 
Hareketli kamera operatörü Mehmet Çelik (44), 19 Mayıs Stadı'nda Bursaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından geceyi geçirmek üzere arkadaşlarıyla Ulus'taki bir otele yerleşti.
 
Çelik, sabah karşı odasında ölü bulundu.
 
Sahibi olduğu hareketli kamerayı kiralayarak geçimini sağladığı ve sara hastası olduğu öğrenilen Çelik'in cenazesi, savcılık işlemlerinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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