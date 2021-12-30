Ziraat Katılım, kur korumalı hesaplar için 'İcazet Belgesi' düzenledi: "Elbette en doğrusunu Allah Teala bilir"

Ziraat Katılım Bankası'nın ilahiyatçılardan oluşan Danışma Komitesi’nin düzenlediği “İcazet Belgesinde”, "‘Kur Korumalı TL Katılma Hesapları’ karşılaşılan olağanüstü durum sebebiyle kamu yararı dikkate alınarak maslahat ilkesi çerçevesinde değerlendirildiğinden İslami Finans İlke ve Esasları’na uygun görülmüştür" denildi. Maslahat, “İş, önemli iş, mesele” anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Aralık gecesi duyurulan ve birikimlerini Türk lirası mevduat olarak değerlendirenlerin, kurlardaki değişikliklerden etkilenmesinin önüne geçmeyi amaçlayan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürünü ile ilgili yeni uygulamalar da devreye giriyor.

Belgelere ulaşmak için TIKLAYIN

Ziraat Katılım 'icazet belgesi' aldı

Katılım bankalarının da Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ile ilgili atacağı adımlar merak adılıyordu. Anka’nın edindiği bilgiye göre; Ziraat Katılım da harekete geçerek üç ilahiyatçıdan oluşan Danışma Kurulu’ndan "Ziraat Katılım Kur Korumalı TL Katılım Hesabı" için "İcazet Belgesi" aldı.

“İcazet Belgesi”nin içeriği şöyle:

"Bu İcazet Belgesi, Ziraat Katılım nezdinde müşterilerin açacağı Ziraat Katılım Kur Korumalı TL Katılım Hesabı ürünü için düzenlenmiştir.

Kur Korumalı TL Katılım Hesabı; yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının ‘Kur Korumalı TL Katılma Hesaplarına’ dönüşmesi ya da Türk lirası cinsinden tasarruflarının ‘Kur Korumalı TL Katılma Hesabına’ dönüşmesi halinde kullanılacak hesabı ifade etmektedir. Söz konusu hesabın özellikleri ve işleyişi aşağıdaki şekilde olacaktır:

-Müşterilere ‘Kur Korumalı TL Katılma Hesapları’ açılacaktır.

-Kur Korumalı Katılma Hesabı yüzde 90/10 kar paylaşım oranı ile açılacaktır. Bununla birlikte banka ihtiyaç duyulması halinde bütün kar müşteri hesabına yansıtılabilecektir.

-Hesaba vade günü haricinde para yatırma işlemi gerçekleştirilemeyecektir.

-Hesabın vadeden önce kapatılmaması esastır.

‘Kur Korumalı TL Katılma Hesapları’ karşılaşılan olağanüstü durum sebebiyle kamu yararı dikkate alınarak maslahat ilkesi çerçevesinde değerlendirildiğinden İslami Finans İlke ve Esasları’na uygun görülmüştür.

İşbu İcazet Belgesi, genel olarak Ziraat Katılım Kur Korumalı TL Katılma Hesabı Ürünü hakkında düzenlenmiş olup ürün özelinde verilmiştir.

Elbette en doğrusunu Allah Teala bilir."

Prof. Kaya, belgeyi teyit etti

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı Ziraat Katılım Danışma Komitesi yetkilisi; Mehmet Odabaşı, Prof. Dr. Süleyman Kaya, Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya imzasıyla yayınlanan belgenin doğruluğunu teyit etti. Ayrıca, Danışma Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Süleyman Kaya da ANKA muhabirinin sorusu üzerine belgenin doğru olduğunu bildirdi. Kaya, "Belgenin son hali hazırlanıyor, revize edilmiş olacak, daha detaylı açıklamaların olduğu bir belge yayınlanacak" dedi. (ANKA)