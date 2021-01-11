Ziraat’in 1.6 milyar dolarlık Virgin Adaları kredisiyle ilgili cevap bekleyen sorular

Virgin Adaları’nda kurulan şirkete verilen kredide, “Türkiye Varlık Fonu Turkcell hisselerini 530 milyon dolar ödeyip aldıysa Ziraat Bankası’nın Çukurova Grubu’na verdiği 1.6 milyar dolara ne oldu?” sorusuna yanıt aranıyor.

Sayıştay, Ziraat Bankası’nın 2014 yılında Virgin Adaları’nda kurulan bir şirkete 1 milyar 636 milyon 770 bin dolar kredi verdiğini ancak krediyi tahsil edemediğini rapor etmişti. Ziraat Bankası, o krediyi Turkcell’in çoğunluk hisselerinin Türkiye’de kalması için Çukurova Holding’e ödediklerini ve krediyi tahsil ettiklerini açıklamıştı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre bu açıklama sonrasında "Ziraat’in verdiği kredi ödendiyse kim ödedi, hangi yolla ödedi? TVF ilave ne kadar yükümlülük altına girdi?” soruları gündeme geldi.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Haziran 2020’de Turkcell’in diğer hissedarı olan İsveçli Telia Company’ye 530 milyon dolar ödeyip Turkcell’in yüzde 24.02 hissesini satın aldığını bildirmişti.

Ziraat Bankası’nın Virgin Adaları’ndaki şirkete açtığı 1.6 milyar dolarlık kredi 2014 yılında Çukurova Grubu ile Rus şirketi Alfa arasında yaşanan ve mahkemeye kadar uzanan hisse devri anlaşmazlığıyla başladı. Çukurova Grubu, mahkeme kararı gereği Rus Alfa Grubu’nun elindeki yüzde 13.76’lık Turkcell hisselerini geri alabilmek için bu şirkete 1.6 milyar dolar para ödemesi gerekiyordu. Çukurova Grubu’nun 1.6 milyar doları Ülker Grubu’ndan almak için anlaşmaya vardığı ancak Hazine’nin bu ödemeye vize vermediği bildirildi. Tahkim yetkisi verilen İngiliz Yüksek Mahkemesi, ödeme için 30 Temmuz 2014’e kadar 1 ay ek süre verdi. İşte bu noktada bir sürpriz oldu. Ziraat Bankası devreye girip 1.6 milyar dolarlık krediyi Çukurova Grubu’nun şirketine açtı. Çukurova borcunu Alfa’ya ödedi. Krediye karşılık da yüzde 13.76’lık Turkcell hissesi Ziraat’e rehin edildi. Bu sayede 4 yıldır bekleyen ve o tarihe kadar dağıtılmayan 7.4 milyar liraya ulaşan temettünün önemli bir bölümünün Çukurova’ya geleceği, bununla borçların ödeneceği düşünülüyordu.

Ziraat kredisi sayesinde yüzde 49 hissesi halka açık olan Turkcell’in yüzde 13.76’sı Çukurova Holding, yüzde 13.22’si Alfa (Letterone), yüzde 24.02’si İsveçli Telia şirketi şeklinde dağıldı. Hemen ardından Çukurova Grubu, yüzde 13.22 hisseyi satması için Alfa’ya teklif götürdü. Alfa teklifi reddedip süreci Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne taşıdı. Dava sonunda mahkeme Çukurova’nın 60 gün içinde Letterone’a ait Turkcell’deki yüzde 13.22 payı 2.7 milyar dolara satın alması ya da Çukurova’nın kendi elindeki yüzde 13.76’lık Turkcell hissesini Letterone’a 2.8 milyar dolara satmasına hükmetti. Ancak ne Çukurova ne de Letterone alım hakkını kullanmadı. Geçen haziran ayında TVF devreye girip Turkcell’in üçüncü ve büyük ortağı Telia’nın elindeki yüzde 24.02 hissenin tamamını 530 milyon dolara satın aldı. Bu paranın 380 milyon dolarını Letterone’ın TVF’ye ödediği açıklanırken, sonuçta Turkcell’de Çukurova dönemi bitti, TVF yüzde 26.2 payla büyük hissedar oldu, Letterone’ın payı yüzde 13.22’den yüzde 24.8’e çıktı.

Cevap bekleyen sorular

– Mahkeme Turkcell’in yüzde 13.76 hissesi için 2.8 milyar dolar değer biçerken, TVF Telia şirketinden Turkcell’in yüzde 24 hissesini 530 milyon dolara nasıl alabildi?

– Letterone’ın payı arttığına göre, bu şirkete ne verildi?

– Ziraat’in Çukurova’ya verdiği faiz hariç 1.6 milyar dolarlık krediye ne oldu?

– Kredi ödendiyse, kim hangi yolla ödedi?

– TVF’ye ilave yükümlülük bindi mi?