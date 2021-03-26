Ziraat Genel Müdürlüğünü bırakan Hüseyin Aydın, 2 yıl kadrolu cami imamlığı yapmıştı; yeni genel müdür ona çok yakın

Ekonomi yönetimindeki deprem, Ziraat Bankası genel müdürlüğündeki beklenmedik değişimle sürüyor. Hüseyin Aydın görevini yardımcısı Alpaslan Çakar’a devrederek 10 yıllık Ziraat Bankası defterini kapattı. Neden beklenmedik bir değişiklik? Çünkü 2011 yıldan bu yana Ziraat Bankası’nın genel müdürlüğünü yürüten Aydın, kamu bankalarıyla adeta özdeşleşmişti. Sık sık kamuoyu ve medya önüne çıkıyor, dikenli sorulara cevap vermekten kaçınmıyordu. İkna edici oluyor muydu, orası tartışmalı. Çiftçilere destek vermek için kurulan bankanın Demirören’e Hürriyet’i satın alsın diye 675 milyon dolar kredi vermesine nasıl ikna edici bir açıklama getirilebilirdi ki? Ama Hüseyin Aydın’ın hep bir cevabı vardı. (Demirören kredisi için “Paramız vardı, verdik” demişti.) AKP iktidarının son yıllarda atadığı yöneticilere benzemiyordu. Kartal İmam Hatip mezunu toy bir genç değildi, saçlarını bankacılıkta ağartmıştı. (Ama o da imam hatip mezunuydu, geleceğiz.) Kamu bankalarından aldığı güçle Türkiye Bankalar Birliği’nin de başkanlığını üstlenmiş, sektörün abisi olmuştu…

İlginç bir detay: Hüseyin Aydın her ne kadar çekirdekten bankacı gibi görünse de aslında geçmişinde farklı bir iş vardı: Cami imamlığı. Hüseyin Aydın imam hatip mezunuydu. Ve bankacılığa girmeden önce, doğum yeri olan Artvin Borçka’da iki yıl kadrolu cami imamlığı yapmıştı. Daha sonra Ankara’da İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirmiş, Ziraat Bankası’nda müfettiş yardımcısı olarak bankacılığa başlamıştı.

Ziraat'te müfettişlikten sonra bir dönem insan kaynakları daire başkanlığı yaptı. Buradan Ziraat Bankası'nın Almanya'nın Duisburg şehrindeki şubesine müdür olarak atandı. Bu, çok yoğun olmayan küçük bir şubeydi. Türkiye'ye çağrıldıktan sonra bir süre Ankara'daki küçük bir şubenin müdürlüğünü üstlendi.

Hüseyin Aydın’ın yükselişi AKP’nin iktidara geldiği döneme rastlıyor. Bir iddiaya göre kendisi gibi Artvinli olan AKP Grup Başkanvekili Faruk Çelik'in de etkisiyle kariyer basamaklarını tırmanmaya başladı. 2003-2005 yılları arasında Halkbank’ta yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2005’te Halkbank’a genel müdür oldu. Söylenenlere göre Pamukbank'tan Halkbank'a geçen (Halkbank 2004'te Pamukbank'la birleşmişti) deneyimli genel müdür yardımcıları Cengiz Göğebakan ve Ömer Baktır, Hüseyin Aydın'a önemli katkı yaptı. Deneyimli ekibi sayesinde Hüseyin Aydın siyasi iktidarla zorlu ilişkileri yönetmeye zaman buldu... Aydın, 2011 yılında genel müdür olarak Ziraat Bankası’na geçti.

Bankacılık koridorlarında Aydın’ın Recep Tayyip Erdoğan’a yakın bir bankacı olduğu hep konuşuldu. AKP döneminde sermayenin el değiştirmesini sağlayan çok kritik bazı kredilerde Ziraat Bankası başrol oynadı. Bunların en önemlisi, Turkcell’de Mehmet Emin Karamehmet, yani Çukurova Holding’in patronluğunu bitiren 1.6 milyar dolarlık krediydi. Çukurova Holding bu krediyi ödeyemeyince hisseleri Ziraat Bankası’na geçti. Oradan da Türkiye Varlık Fonu’na devroldu.

Demirören Holding de, Doğan Holding’in medya kuruluşlarını satın almak için kullandığı 675 milyon dolarlık krediyi Ziraat Bankası’ndan aldı.

Hüseyin Aydın neden Ziraat Bankası’nı bıraktı? Gündemde iki senaryo var: Birine göre Hüseyin Aydın, ikiye ayrılacak olan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda görev üstlenerek kabineye girecek. Bunu söyleyenler, Aydın’ın Erdoğan’a yakınlığına dikkat çekiyor. İkinci olasılık, bunun son dönemde gerçekleşen birçok görevden alma gibi bir tür tasfiye olması.

Hangi ihtimal güçlü? Bu soruya yanıt vermek için Ziraat Bankası’nda genel müdürlüğü Hüseyin Aydın’dan devralan isme bakmak gerek: Alpaslan Çakar. Bankacılık kaynaklarım, Çakar’ın Hüseyin Aydın’a çok yakın bir isim olduğuna, yıllarca onun “gölgesinde” çalıştığına dikkat çekiyor. Hüseyin Aydın’ın ayrılığı bir görevden alma olsa, ona çok yakın bir isim yeni genel müdür olmazdı, diyorlar.

Hangi senaryonun doğru olduğunu öğrenmek için çok beklememiz gerekmeyecek.