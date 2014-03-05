Devlet Bahçeli: Ziraat Bankası'ndan TC'yi kaldırdın da mevduatı mı arttı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Ziraat Bankası’nın başındaki TC neden kaldırılır? Bunun kaldırılmasıyla Ziraat’in mevduatında artış mı oldu? Ziraat Bankası’nda TC’yi kaldıran genel müdür oraya tekrar kendi elinizle TC yazdırmazsam namerdim” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekirdağ mitinginde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Oslo’dan başlayan, İmralı canisinde odaklanan, Kandil’de netleştirilen müzakere zinciri, HSYK’nın yeni yapısı, adaletin elinin kolunun bağlanması PKK’yı cesaretlendirmiştir. 4 gün önce Demokratikleşme paketiyle son aşamaya geldi. Son aşama PKK tarafından dillendiriliyor. Suriye’de PKK’nın uzantısı PYD Batı Kürdistan Özerk yönetimini 3 kanton halinde kuruyorlar. Sayın Başbakan’ın en son Diyarbakır’da Barzani denen peşmerge lideriyle bir araya gelerek, şarkıcı olup olmadığı belli olmayan bir zavallıyla Türkiye’de Kuzey Kürdistan ifadesi ilk kez kullanılmıştır.

PKK 2014 yılını özerklik yılı olarak ilan ediyoruz diyerek Kuzey Kürdistan özerk yönetiminin 30 Mart’tan sonra hayata geçeceğini söyleyip bir de utanmadan tehdit ediyor Türkiye bugün bölünmenin eşiğine geldi. Bunu kabul etmeyenler olabilir. Beşir Atalay’a sorun bakalım Türkiye’yi nereye götürüyorsunuz diye?

TC kalkınca Ziraat’in mevduatı mı arttı

İlkokuldan andımızı kaçırmanın gerekçesi ne olabilir? Türküm doğruyum çalışkanım sözünden niye rahatsız oluyorsunuz Ziraat Bankası’nın başındaki TC neden kaldırılır? Bunun kaldırılmasıyla Ziraat’in mevduatında artış mı oldu? Türkiye’nin her tarafında parklarda, dağında, ovasında bazı kurumların önlerinde ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ sözünü kazımanın kime ne faydası var. Demek ki demokratik açılımın kaldırım taşlarını döşemek için sinsi faaliyetlerle bu ülke karşı karşıya kaldı

Ne mutlu Türküm diyene’ yazdırmazsam namerdim

Erdoğan kulağın çınlasın. MHP diyor ki Allah nasip eder iktidar olduğumuzda iktidar olduğumuzda evinin karşısına ‘Ne Mutlu Türküm diyene’ yazdırmazsam namerdim. Ziraat’te kim kaldırdıysa ona TC’yi tekrar yazdırmazsam namerdim. Ziraat Bankası’nda TC’yi kaldıran genel müdür oraya tekrar kendi elinizle TC yazdırmazsam namerdim

Andımızı kaldırdın, çocuklar 'hırsızım' mı desin

Andımızı kaldırdın da o çocuklar şimdi "hırsızım" mı desin. O çocuklar evinin önüne gelecek Andımızı okuyacak. Duy Recep Tayyip Erdoğan, Türküm doğruyum çalışkanım diyecek. 17 Aralık Türk siyasi tarihinde kara bir gün

Allah’ın büyük lütfu 17 Aralık’ta bir olay oldu. 17 Aralık 2013 Türk siyasi hayatında bir kara gündür.

Başbakan’da bir panik olmuş. Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili operasyon 6.30 – 7.30 arasında yapılırken saat 08.30’da Başbakan oğlunu arıyor ve konuşuyor. Bu da basına yayıldı. Bu değerli, bu sayın, bu AKP’lilerin gözbebeği, ileride cumhurbaşkanı olacak Başbakan, ‘Bu bana komplodur, darbedir’ diyor. Bu devam ederken o belli bir süre sonra, ‘Bu bize montajdır’ diyor, inkara devam ediyor. Ama yolsuzlukla mücadeleyi başlatmıyor. Tezkereler Meclis’te bekletilip sonra AKP tarafından iade ettiriliyor.

Zekâ fışkıran evlatlarımız

Öyle bir gençliğe sahibiz ki zekasıyla hepimizden önce bir olayı görüyor ve izah ediyor. AKP’nin vaat ettiklerinin yerine gelmediğini fark edince bu Adalet ve Kalkınma Partisi değil bu Aldanma ve Kandırma Partisidir diyor.

4,5 milyon dolar çıkınca zeka fışkıran evlatlarımız bunlar Ayakkabı Kutusu Partisi diyor. Zeka fışkıran evlatlarımız baba ile oğulun telefon konuşması çıkınca bunlar Aileyi Kalkındırma Partisi diyor.