Ziraat Bankası son 8'e kaldı

Erkekler voleybolda CEV Kupası\'ndaki temsilcimiz Ziraat Bankası, Samsun\'da oynanan 16\'lı Finaller turu rövanşında konuk ettiği Romanya\'nın SCM U Craiova takımını 13-25, 25-21, 23-25, 25-18 ve 15-6\'lık setlerle 3-2 mağlup etti.

Rakibini ilk maçta, deplasmanda 0-3\'lük skorla mağlup eden temsilcimiz, bugünkü galibiyetin ardından adını 8\'li Finaller turuna yazdırdı. Temsilcimiz, 8\'li Finaller etabında, SWD Powervolleys Düren (Almanya) - Abiant Lycurgus Groningen (Hollanda) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

8\'li Finaller turu maç takvimi Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.

İSTANBUL / DHA

