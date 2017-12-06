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Spor

Ziraat Bankası, SCM U Craiova'yı 3-0 yendi

Voleybolda Erkekler CEV Kupası'nda mücadele eden Ziraat Bankası, 16'lı Finaller turu ilk maçında deplasmanda oynadığı Romanya'nın SCM U Craiova takımını 22-25, 16-25 ve 17-25'lik setlerle 0-3 mağlup etti

06 Aralık 2017 00:00

Voleybolda Erkekler CEV Kupası\'nda mücadele eden Ziraat Bankası, 16\'lı Finaller turu ilk maçında deplasmanda oynadığı Romanya\'nın SCM U Craiova takımını 22-25, 16-25 ve 17-25\'lik setlerle 0-3 mağlup etti.
Müsabakanın rövanşı, 20 Aralık Çarşamba günü, saat 19.00\'da, Samsun\'da oynanacak.
Temsilcimiz, rövanş maçında rakibini herhangi bir skorla yener veya 2-3\'lük skorla mağlup olursa, adını 2018 CEV Kupası erkekler kategorisinde 8\'li Finaller turuna yazdıracak. Ziraat Bankası, rövanş maçında rakibine 0-3 veya 1-3\'lük setlerle mağlup olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip 8\'li Finaller turundaki yerini alacak. Temsilcimiz, turu geçmesi durumunda, 8\'li Finaller etabında, SWD Powervolleys Düren (Almanya) - Abiant Lycurgus Groningen (Hollanda) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İSTANBUL / DHA

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