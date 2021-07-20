Ziraat Bankası’nın bireysel, ticari ve zirai alacaklar nedeniyle edindiği gayrimenkullerin miktarı 5 milyar 375 milyon liraya ulaştı

Son dönemde Demirören Grubu'na Doğan Holding'in medya varlıklarının alımı için verilen krediler ve sonrasında uhdesine geçirdiği Kemer Country golf arazileriyle gündemde olan Ziraat Bankası'nın denmeyen krediler nedeniyle portföyüne eklenen gayrimenkuller 2017 yılından bu yana 8 kat artarak 672 milyon liradan 5.3 milyar liraya yükseldi.

Sözcü’den İsmail Şahin imzalı haberindeki, Ziraat Bankası'nın bağımsız denetim raporlarında yaptığı incelemeye göre, 2017 yılı sonunda 672 milyon 899 bin lira olan söz konusu rakam 2018 yılında 1 milyar 227 milyon 120 bin liraya yükseldi. 2019 yılında ise bankanın alacaklarından dolayı edindiği gayrimenkullerin toplamı 3.8 kat artarak 4 milyar 753 milyon liraya çıktı.

2019’da artış: Gayrimenkullerin toplamı 150 milyon 770 bin oldu

Bireysel alacaklardan dolayı bankanın uhdesine geçen gayrimenkullerin değeri 2018 yılında 17 milyon 591 bin lirayken, 2019'da 18 milyon 767 bin lira oldu. Zirai alacaklardan dolayı edindiği gayrimenkullerin toplamı 2018'de 100 milyon 315 bin lirayken 2019'da 150 milyon 770 bin oldu.

Ticari alacaklarından dolayı Ziraat Bankası'nın eline geçen gayrimenkullerin toplamı 2018 yılında 1 milyar 109 milyon 214 bin lira iken 2019 yılında 4 milyar 584 milyon 56 bin liraya yükseldi. Bir yılda ticari alacaklar nedeniyle bankaya devredilen gayrimenkul miktarındaki 3.5 kat artış dikkat çekti.

Büyük bölümü ticari krediden kaynaklanıyor

Bireysel, ticari ve zirai alacaklar nedeniyle edindiği gayrimenkullerin miktarı 2020 yılında 5 milyar 334 milyon liraya çıkarken, Mart 2021 sonu itibarıyla bu rakam 5 milyar 375 milyon 894 bin lira oldu. Söz konusu miktarın 8 milyon 90 bin lirası bireysel alacaklardan, 126 milyon 832 bin lirası zirai alacaklardan, 5 milyar 240 milyon 912 bin lirası ise ticari alacaklardan kaynaklandı.

1.685 gayrimenkul şu anda satışta

Ödenemeyen krediler dolayısıyla bankaların eline geçen gayrimenkuller daha sonra internet üzerinden satışa sunuluyor. Ziraat Bankası da söz konusu gayrimenkulleri bankanın internet sitesi üzerinden parça parça satışa çıkarıyor. Hali hazırda arsadan konuta, işyerinden tarlaya toplam bin 685 adet gayrimenkul Ziraat Bankası tarafından vitrine konmuş durumda. Ancak Ziraat Bankası'nın ödenemeyen krediler dolayısıyla portföyünde kaç adet gayrimenkul olduğu tam olarak bilinmiyor.