Ziraat Bankası'nın 1.6 milyar dolarlık kredisiyle ilgili yeni sorular: Ödeme Genel Energy hisseleriyle mi yapıldı? Banka zarar etti mi?

CHP milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ziraat Bankası’nın Turkcell’in eski patronu Mehmet Emin Karamehmet’in Virgin Adaları’ndaki şirketine verdiği 1.6 milyar dolarlık krediyle ilgili karanlıkta kalan noktalara ışık tutan bilgiler paylaştı.

Yavuzyılmaz’ın belirttiğine göre Ziraat Bankası krediyi verirken iki rehin aldı: Karamehmet’in; Turkcell’deki yüzde 13,77 hissesi ve Kuzey Irak’ta petrol kuyuları bulunan enerji şirketi Genel Enegy’deki yaklaşık 1 milyar dolarlık hissesi.

Suriye’deki iç savaş nedeniyle, petrol boru hatları kullanılmaz hale gelince, Genel Energy’nin petrol sevkiyatı mümkün olmadı. Bunun sonucunda Ziraat Bankası’na rehin edilen Genel Energy’nin hisseleri Londra borsalarında sert değer kaybetti. 2014 yılında Ziraat Bankasının Genel Energy’den rehin aldığı 1 milyar dolarlık hisse değeri, kredinin kapatıldığı açıklanan 2020 yılının Ekim ayına kadar yaklaşık 100 milyon dolar seviyesine düştü.

Yavuzyılmaz, Ziraat Bankası’na şu soruları sordu:

-Virgin Adaları’nda kurulu şirkete tahsis edilen kredinin geri ödemesini hangi şirket, hangi tutarda yaptı? Ne kadarı nakit olarak yapıldı?

-Bu geri ödemenin ne kadarlık kısmı, hangi şirketin ne kadarlık hissesinin piyasadaki ne kadarlık değerine karşılık mahsuplaşmayla yapıldı?

-Ziraat Bankası, Genel Energy hisse satışı yaptı mı? Yaptıysa hangi şirkete, hangi tutarda yaptı?

-Bu kredi tahsisi nedeniyle Ziraat Bankası zararı ne kadar oldu?

"Genel Energy'nin petrolü maliyetine satılacak" iddiası

AK Parti hükümetinin ve iktidara yakın bir şirketin, Genel Energy’nin petrolüne çökmek için bir plan devreye soktuğunu da savunan Yavuzyılmaz, buna göre bu petrolün taşınıp, satılması için Irak ve Suriye’de yol güvenliğinin sağlanacağı, bunun karşılığında, üretilen petrolün, söz konusu iktidara yakın şirkete maliyetine satılacağını iddia etti.