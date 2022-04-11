Ziraat Bankası'na 1,24 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

Ziraat Bankası, 1,24 milyar dolar büyüklüğünde sendikasyon kredisi temin ederek geçen yıl sağladığı krediyi yüzde 100 oranında yeniledi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 352,5 milyon dolar ve 814 milyon avro sendikasyon kredisi temin eden Banka, geçen yılki krediyi, parite etkisinden arındırılmış olarak yenileme başarısı gösterdi.

Vadesi 367 gün olan kredinin maliyeti dolar dilim için SOFR artı 275 baz puan, euro için Euribor artı 210 baz puan oldu.

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve The Commercial Bank (P.S.Q.C.) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen anlaşmada, Emirates NBD Capital Limited, Standard Chartered Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation sürdürülebilirlik koordinatörleri olarak görev aldı.

Kredi; 21 ülkeden 45 bankanın yüksek ilgisiyle yenilenirken, Türkiye'de bir banka tarafından tek seferde sağlanan en büyük sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi olma özelliği taşıyor. Kredinin sürdürülebilirlik performans kriterleri arasında, kadın ve genç çiftçilere uygun koşullarla sağlanacak tarım kredisi yoluyla üretimde cinsiyet ve fırsat eşitliğine katkıda bulunulması, engelli vatandaşların bankacılık hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştıracak şekilde şube ve ATM'lerin uygun hale getirilmesi bulunuyor.(AA)