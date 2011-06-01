Ziraat Bankası İstanbul'a geliyor

T24 - Ziraat Bankası, seçimlerden sonra İstanbul'a taşınma işlemlerini hızlandıracak.

Geçtiğimiz aylarda genel müdürlüğünü Ankara’dan İstanbul’a taşıyan Vakıfbank’ın ardından kamu bankası Ziraat Bankası da İstanbul’a taşınma çalışmalarına hız verdi.

Ziraat Bankası’nın genel müdürlük birimlerinin bugüne kadar yüzde 70’inin İstanbul’a taşındığını anlatan Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, “Kredi kartları, ADK, pazarlama bölümleri İstanbul’a çoktan geldi. Maslak’ta iki ayrı binamız var. O bölgede hizmet veriyorlar” diyor.Üst yönetimin ve krediler bölümünün halen Ankara’da çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Can Akın Çağlar, 12 Haziran’da yapılacak genel seçimlerden sonra taşınma işlemlerini hızlandıracaklarını belirtiyor.

Ataşehir’de genel müdürlük binası için arsalarının hazır olduğunu vurgulayan Çağlar, “Hedef 2015’de dükkanı açmak” diyor. Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, işi gereği zaten sık sık İstanbul’a geldiğini, adeta İstanbul ile Ankara arasında mekik dokuduğunu ifade ediyor. “Haftada 2 gün İstanbul’a geliyorum” diyen Çağlar, espri ile karışık “Bu gidişle yakında bana THY’dan bröve verecekler” diyor.



