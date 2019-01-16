Ziraat Bankası Genel Müdürü, kredi kartı yapılandırmasının detaylarını açıkladı

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu kredi kartı borçları için sağlanacak kredilere ilişkin açıklamada bulundu. Krediye başvurmak için tek şartın düzenli bir gelire sahip olunması olduğunu ifade eden Aydın, “Bize başvurulduğunda hemen tüketici kredisi açıyoruz, karşı bankaya başvurarak, yaptığımız krediyi ilgili bankaya gönderiyoruz” diye konuştu.

Kulüplerin borçlarının yapılandırılması konusuna da değinen Aydın, “Kulüplerimizin talepleri oldu. Karşılıklı görüşmelerimiz oldu. Yeniden yapılandırma çerçevsi kapsamında kulüplerimizin gelirlerini dikkate alarak, giderlerini de yöneterek yapılandırma ihtiyaçları varsa böyle bir çalışma yaptık. Yapacağımız bütün işlemler belirli bir usule göre yapılacaktır” dedi.

Semiha Şahin'in sunduğu CNN TÜRK Ana Haber’e konuk olan Hüseyin Aydın’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tarım kredileri

“Tarım sektörüne 80 milyar kredi verdik. Biz sadece tarım işi yapıyorsak neden bütün dünyada şubeleri var. Londra'da ne işi var o zaman bankanın. Tarım sektörü Ziraat Bankası'nın vizyonudur. Tarımda kullanılan kredinin yüzde 65'i sadece size aittir. Ziraat Bankası tarım vizyonunda vazgeçilmiş değil. Banka, enerji sektöründe, dış ticarette, alt yapıda, savunma sanayinde her yerde var.

Tarım kredilerini iki ayrı şekilde anlatırsak daha iyi anlaşılır. Çiftçilerimizin, köylülerimizin kullandığı krediler var. Bunların miktarı 47-50 milyar arasında seyrediyor. Bu çiftçilerimizin sayısı 700 bin.”

Birleştiren ihtiyaç kredisi

“Türk halkı kredi kartını seviyor. Ciro 100 milyarı geçmiş. Bu ödeme aracı ama aynı zamanda kredi aracına da dönüşmüş. Perakende bankacılık yaptığımız halde kredi kartı konusunda biz geciktik. Ziraat bankası olarak 1., 1.5 sene önce bir kart çalışması yaptık. Fakat bunu çok büyük gürültüyle tanıtmadık. Çünkü atı alan Üsküdar'ı geçmişti. Bu konuda biraz geciktik.

Kredi kartı ödemelerinde yüzde 30 asgari ödeme yükümlülüğü var. Yüzde 2.5'la bunu kredilendiriyorsunuz. Bu öyle bir noktaya geliyor ki bir sarmala dönüşüyor. Borcu borçla ödüyor. bu sarmal çok ciddi bir rakam. 17 milyar civarında böyle bir rakam var.

İkincisi normal ödemesi gereken tarihte ödemeyi yapamıyor. Hızla 90 günü gidiyor. Kredi almışsanız 90 gün içinde ödemezseniz, takibe düşüyorsunuz. Takibe düştüğünüzde ise kredi alamıyorsunuz.”

Kimler faydalanabilir?

Başvuru için tek şart gelirinizin olması. Yeni kredi kartı almak için gelirinizi belirtmeniz gerekiyor. Bize başvurulduğunda hemen tüketici kredisi açıyoruz, karşı bankaya başvurarak, yaptığımız krediyi ilgili bankaya gönderiyoruz. Yeni bir tüketici kredisi oluyor böylece. Ödemesi rahatlatıyor böylece. Örneğin 10 bin TL borca 60 ay vadede 250 taksit.

KOBİ değer paketi kredisi

Cirosu 25 milyarın altında olan ihracatla çalışıyorsa 1 milyona kadar, diğer sektörde faaliyet gösteriyorsa 500 bin liraya kadar faydalanabiliyor. Aylık faizi 1.54. 6 ay ödemesiz, 36 ay vade yapıyoruz. Kredi başvuruları yarın başlıyor.

İndirimli konut kredisi

Yüzde 0,98 faizden kimler yararlanabilir? Bu kredinin normal faiz oranı normalde 1.78. Konut firmaları, şirketleriyle bir araya geldik, vatandaşlarımızın konut sahibi olunması için, böyle bir kampanya başlattık. Şu anda istediğimiz noktata değil. Ama iyi olacak inşallah. Önümüzdeki dönem inşallah konut faizleri aşağıya doğru seyredecek, bugün alamayan vatandaşlar o zaman alacaklar. Ama ben bu faiz oranını cazip olduğunu düşünüyorum.

Futbolda mali devrim

Bütün sektörle bir ekonomidir. Futbol da bir ekonomidir hem de ciddi bir ekonomi Futbol kulüpleri de bizim iş ortağımızdır. Denizbank futbol endüstrisini en çok kredileyen bin bankadır. Aktifbank yine öyle. Ama Denizbank ve biz at başıyız. Biz ne yaptık? Daha önce de bunu yaptık. Burada nakit akışına göre bir kredilendirme yapmışız ve devam ediyor. Kulüplerimizin talepleri oldu. Karşılıklı görüşmelerimiz oldu. Yeniden yapılandırma çerçevsi kapsamında kulüplerimizin gelirlerini dikkate alarak, giderlerini de yöneterek yapılandırma ihtiyaçları varsa böyle bir çalışma yaptık. Yapacığımız bütün işlemler belirli bir usule göre yapılacaktır.

Türkiye'de son yıllarda tasarruf eğilimi hızla yükseliyor. Devletin buna son derece ciddi katkıları oldu. BES uygulamalarıyla. Vatandaşlarımıza hem bankacılık sektörünü hem de sermaye piyasalarını yatırım için önerebiliriz.