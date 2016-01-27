Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın kardeşi 55 yaşındaki Hasan Aydın, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

DHA'dan Adem Güngör'ün haberine göre; Hüseyin Aydın'ın kardeşi Hasan Aydın, Artvin’in Borçka ilçesindeki marangoz atölyesinde, tartıştığı İ.A.’nın tabancalı saldırısında hayatını kaybetti.

Olay Küçükköy Mahallesi’nde, Hasan Aydın’ın marangoz atölyesinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Hasan Aydın ile İ.A. arasında başlayan tartışma giderek büyüdü. Belinden tabancasını çıkartan İ.A., ateş ederek Hasan Aydın’a kurşun yağdırdı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden 3 çocuk babası Hasan Aydın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Borçka Devlet Hastanesi’deki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Artvin Devlet Hastanesi’de hayatını kaybetti. Olaydan sonra yakalanan İ. A. gözaltına alındı.