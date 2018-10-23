Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi'nde ilk ders zili çaldı

İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Ziraat Bankası\'nın, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilincini kazandırmak amacıyla başlattığı \"Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi\"nde ilk ders zili Ankara’da çaldı.

Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf başvuruların yoğun olduğunu belirtti ve ekledi:

“Eylül ayında tanıtımını yaparak başvuru almaya başladığımızı duyurduğumuz Genç Çiftçi Akademimize gerek sektör temsilcileri gerekse gençlerimiz büyük ilgi gösterdiler.

“Pilot olarak belirlediğimiz Ankara’da büyükbaş süt hayvancılığı konusundaki programa bine yakın başvuru aldık. Bu başvurular içinden yirmi kişilik ilk sınıfımızı oluşturduk ve dün ilk ders zilimizi çaldık.”

“Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nin pilot uygulamasını Ankara’dan ve büyükbaş süt hayvancılığı konusuyla başlattık.

“Programa katılmak için başvuru süresi bulunmuyor, başvurular her zaman açık ve başvuru sahibi kendisi için uygun olan dönemi de belirtiyor.

“Ankara’daki program için başvurmuş olan ve bundan sonra başvuracak gençlerimiz sonraki sınıflar için değerlendirilecek.

“Diğer bazı şehirlerdeki üniversitelerimizle görüşmelerimiz devam ediyor.

“Kısa süre sonra farklı illerimizde de öncelikle yine büyükbaş süt hayvancılığı konusunda başvuruları alıp, eğitimleri başlatmayı ve diğer taraftan da uygun yerlerde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile örtüaltı tarımı konularındaki eğitim programlarını da uygulamaya almayı hedefliyoruz.” (Fotoğraflı)