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Spor

Ziraat Bankası, Erkekler CEV Kupası'nda ikinci oldu

Ziraat Bankası - Belogorie: 2-3 ANKARA,(DHA) SALON: TVF Başkent HAKEMLER: Georgios Georgouleas (Yunanistan), Zdenek Grabovsky (Çekya) ZİRAAT BANKASI: Kurek, Emre Savaş, Konarski, Antonov, Koray Şahin, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Enes Atlı, Cacic) BELOGORİE

11 Nisan 2018 01:24

Ziraat Bankası - Belogorie: 2-3

ANKARA,(DHA)

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Georgios Georgouleas (Yunanistan), Zdenek Grabovsky (Çekya)
ZİRAAT BANKASI: Kurek, Emre Savaş, Konarski, Antonov, Koray Şahin, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Enes Atlı, Cacic)
BELOGORİE BELGOROD: Nikolov, Grankin, Iereshchenko, Muserskiy, Bakun, Tetyukhin (Eremin, Obmochaev, Safonov, Danilov, Poroshin, Khanipov, Spodobets)
SETLER: 25-21, 26-24, 26-28, 21-25, 11-15
SÜRE: 131 dakika (27, 31, 30, 27, 16)

Erkekler CEV Kupası finalinde Rusya\'nın Belogorie Belgorod takımına ilk maçta 3-0 mağlup olan Ziraat Bankası, rövanş maçında kendi sahasında 2-0 öne geçmesine rağmen üst üste verdiği setlerle salondan 3-2 mağlup ayrıldı ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

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