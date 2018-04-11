Ziraat Bankası, Erkekler CEV Kupası'nda ikinci oldu

Ziraat Bankası - Belogorie: 2-3

ANKARA,(DHA)

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Georgios Georgouleas (Yunanistan), Zdenek Grabovsky (Çekya)

ZİRAAT BANKASI: Kurek, Emre Savaş, Konarski, Antonov, Koray Şahin, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Enes Atlı, Cacic)

BELOGORİE BELGOROD: Nikolov, Grankin, Iereshchenko, Muserskiy, Bakun, Tetyukhin (Eremin, Obmochaev, Safonov, Danilov, Poroshin, Khanipov, Spodobets)

SETLER: 25-21, 26-24, 26-28, 21-25, 11-15

SÜRE: 131 dakika (27, 31, 30, 27, 16)

Erkekler CEV Kupası finalinde Rusya\'nın Belogorie Belgorod takımına ilk maçta 3-0 mağlup olan Ziraat Bankası, rövanş maçında kendi sahasında 2-0 öne geçmesine rağmen üst üste verdiği setlerle salondan 3-2 mağlup ayrıldı ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı.