Ziraat Bankası Cihangir'den sonra iki şubede daha Koronavirüs vakası görüldü

Ziraat Bankası Cihangir şubesinin ardından, Pendik Dolayoba ve İzmit Bekirpaşa şubelerinde çalışan iki personelde daha Koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu şubeler de kapatılarak, personel ve aileleri önlem olarak karantinaya alındı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Ziraat Bankası'nda iki şubede daha Koronavirüs vakasına rastlanmasının ardından bir banka çalışanı, ”Gün boyu çok sayıda müşteri ile muhatap oluyoruz, para ve evrak alışverişi yapılıyor, risk altında çalışmaya devam ediyoruz. Diğer bankalar mesai saatlerini kısaltırken bizi düşünen yok. Kamu bankasında çalıştığımız için üvey evlat muamelesi görüyoruz” dedi.

Türkiye Bankalar Birliği önceki gün yaptığı açıklamada corona virüsü salgını nedeniyle bankaların mesai saatlerini 12.00-17.00 arasına çekmesini tavsiye etmişti. Bunun üzerine Akbank, Garanti BBVA, Denizbank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası, çalışma saatlerini 12.00-17.00 olarak değiştirdi. Kamu Bankaları Ziraat, Halk ve Vakıflar Bankası personeli ise saatlerde değişiklik yapılmadığı içi 09.00-17.00 arasında çalışmaya devam ediyor. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevini yürütüyor.