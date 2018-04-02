Ziraat Bankası, Belogorie Belgorod deplasmınında

İSTANBUL,(DHA) - ZİRAAT Bankası Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finali ilk karşılaşmasında yarın deplasmanda Rusya\'nın Belogorie Belgorod takımına konuk olacak.

Avrupa\'da şampiyonluk heyecanı yaşamak isteyen Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finali ilk maçında deplasmanda Rusya\'nın Belogorie Belgorod ekibi ile mücadele edecek. Cosmos Spor Salonu\'nda saat 19:00\'da başlayacak mücadeleyi Azerbaycan\'dan Eldar Zulfugarov ve Bulgaristan\'dan Ivan Momirov hakem ikilisi yönetecek. CEV Kupası finali rövanş maçı ise 10 Nisan Salı günü saat 19.00\'da Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu\'nda oynanacak.