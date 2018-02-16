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Spor

Ziraat Bankası - Lindemans Aalst: 3-1

ANKARA (DHA) SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu HAKEMLER: Carel Zuidberg (Lüksemburg), Zaur Hajiyev (Azerbaycan) ZİRAAT BANKASI: Koray, Ulaş, Antonov, Emre Vahit, Konarski, Enes, Volkan (L) (Kurek) LINDEMANS AALST: Keemink, Makinen, Colson, Van Walle, St

16 Şubat 2018 00:27

ANKARA (DHA)

SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu
HAKEMLER: Carel Zuidberg (Lüksemburg), Zaur Hajiyev (Azerbaycan)
ZİRAAT BANKASI: Koray, Ulaş, Antonov, Emre Vahit, Konarski, Enes, Volkan (L) (Kurek)
LINDEMANS AALST: Keemink, Makinen, Colson, Van Walle, Staszewski, Wendt, Deroey (L) (De Paepe, Van Hoyweghen)
SETLER: 23-25, 25-19, 25-21, 25-20
SÜRE: 116 dakika (30, 25, 36, 25)

2018 CEV Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden Ziraat Bankası, çeyrek final ilk maçında TVF Başkent Voleybol Salonu\'nda ağırladığı Belçika\'nın Lindemans Aalst takımını 23-25, 25-19, 25-21 ve 25-20\'lik setlerle 3-1 yendi.

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