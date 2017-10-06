Ziraat arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas İlçesi\'nde yerleşim yerlerine yakın olan ziraat arazisinde başlayıp, kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangında toplam 9 hektar alan zarar gördü.

Milas\'a bağlı Sakarkaya Mahallesi\'nin Zazak Mevkii\'nde, dün (perşembe) saat 16.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın ziraat arazisinde başlayan yangına; 14 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 6 helikopter, 2 uçak, 2 dozer, 8 teknik personel, 4 memur, 60 yangın söndürme işçisi müdahale etti. Saat 18.00\'de kontrol altına alınıp söndürülen yangında; 5 hektar ziraat arazisi ve 4 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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