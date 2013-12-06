Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimleri yapıldı

Bu yıl 52.si düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'da, en dikkat çeken eşleşme 3-1 lik galibiyetle Trabzonspor'u eleyen Balıkesirspor ile penaltı atışlarında Gaziantep BŞB'yi eleyen Galatasaray'ın eşleşmesi oldu. Kura çekim törenine TFF İcra Kurulu Üyesi ve Profesyonel Kurul Başkanı Arif Koşar, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Spor Toto Süper Lig'ten sadece 10 kulübün kaldığı kupada 5. tur eşleşmeleri şöyle:

Kayseri Erciyesspor - Akhisar Belediyespor

Sivasspor - Nazilli Belediyespor

Bursaspor - İnegölspor

Kardemir Karabükspor - Elazığspor

Eskişehirspor - Fethiyespor

Bucaspor - M.P. Antalyaspor

Galatasaray - Balıkesirspor

Tokatspor - Kayserispor

Eşlemeler sonucunda karşılaşmalar, tek maç eleme usulüne göre 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak ve 8 takım grup aşamasına yükselecek.



Ziraat Türkiye Kupası grup maçları, 4 takımın seri başı olarak dağıtılacağı kura çekimi ile belirlenmiş grupta 4'er takımla çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Eşleşmeler seri başı sistemine göre belirlenecek ve seri başı 4 takım kura çekimi ile gruplara eşit olarak dağıtılacak. Diğer 4 takım da yine kura ile eşit olarak gruplara ayrılacak.



Oynanan müsabakaların ardından gruplarında ilk iki sırayı alan 4 takım ise, çapraz eşleşme yöntemi ile yarı finalde mücadele edecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından kazanan iki takım Ziraat Türkiye Kupası Final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.