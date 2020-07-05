Zıpkınla balık avlarken köpek balığı tarafından ısırılan balıkçı hayatını kaybetti

BBC'nin haberine göre polis, hayatını kaybeden Avustralyalının Cumartesi günü Brisbane'ın kuzeyinde Queensland'e bağlı Fraser Adası açıklarında avlanırken saldırıya uğradığını söyledi. Köpek balığı, balıkçının bacağını ısırdı. Bir doktor ve bir hemşire kıyıda balıkçıya ilk yardım uyguladı ancak sağlık ekipleri olay yerine ulaşmadan Avustralyalı balıkçı hayatını kaybetti.

Avustralya'da bu yıl dört kişi köpek balığı saldırısında öldü.

Ülke açıklarında köpek balıkları sık görülüyor ama saldırılar nadir yaşanıyor. Geçen ay 60 yaşındaki bir erkek, kuzey kıyılarında sörf yaparken yaklaşık 3 metre boyundaki bir beyaz köpek balığının saldırısına uğrayıp hayatını kaybetti.

Nisan'da da 23 yaşındaki bir koruma, Ocak'ta da 57 yaşındaki bir dalgıç köpek balığı saldırısı sonucu öldü.

Geçen yıl ise köpek balığı saldırısında ölen olmadı.