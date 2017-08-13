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Yaşam

Zıpkınla balık avlamaya çıktığı denizde öldü

Genç adamın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu belli olacak

13 Ağustos 2017 21:29

Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde zıpkınla balık avlamak için denize açılan 22 yaşındaki Yusuf Uysal’ın cansız bedeni kıyıdan 1 kilometre açıkta, yaklaşık 22 metre derinlikte kayalıkların arasında bulundu.

Alanya’da oturan Yusuf Uysal, dün öğle saatlerinde Gazipaşa’nın Güneyköy Mahallesi Uzunkum mevkiindeki kumsaldan zıpkınla balık avlamak için yüzerek denize açıldı. Yusuf Uysal’ın uzun süre sudan çıkmadığını gören çevredekiler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgede arama çalışmaları yapıldı ancak gece geç saate kadar süren çalışmalardan bir sonuç elde edilemedi.

Yusuf Uysal’ın bulunması için bu sabah da aramalar devam etti. Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler yaptıkları aramada Yusuf Uysal’ın cenazesini sahile 1 kilometre açıkta yaklaşık 22 metre derinlikte kayalıkların arasında bulundu. Uysal’ın cenazesi bota alınarak Gazipaşa Limanı’na getirildi. Sığ su bayılması sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen Uysal’ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

 

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