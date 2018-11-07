Zıpkınla 40 kiloluk liça balığı avladı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM\'da zıpkınla dalış yapan Kadir Karaışık (40), 1,5 metre boyunda ve 40 kilo ağırlığında dev bir liça balığı avladı.

Bodrum\'da 15 yıldır profesyonel dalış gerçekleştiren, evli ve 1 çocuk babası Kadir Karaışık, Turgutreis açıklarında zıpkınla çıktığı balık avında, hayatının en büyük avını yakaladı. Tek başına dalış yapan Karaışık, 10 metre derinliğe indiğinde, agaşon (ses) yaparak bir süre bekledi. Çıkardığı ses üzerine kendisine yaklaşan dev balığı gören Karaışık, ilk atışında baş kısmına yakın yerden balığı vurup, avladı.

Profesyonel dalgıç Karaışık, yaklaşık 1 saat uğraşın ardından balığı kıyaya çıkarttığını belirterek, \"Yaklaşık 10 dakika balığı alma süresi yaşadım. Kıyıya 1 saat sonra çıkarabildim. Gözümün önünde şişi nasıl eğdiğine şahit oldum. Karaya çıkardığım yer sarp ve dikti\" diye konuştu.

Bodrum Devlet Hastanesi\'nde elektrik-elektronik teknisyeni olarak görev yaptığını belirten Kadir Karaışık, \"Nefesle 15 metreye kadar dalışlar yapıp, 1,5 dakikaya kadar deniz dibinde kalabiliyorum. Dalgıçlık uzun süreli eğitimler ve tecrübe gerektiriyor. Kimse eğitim almadan dalış yapmaya heveslenmesin\" diye konuştu.



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