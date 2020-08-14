Zion Williamson ilk sezonunda LeBron James'in istatiklerini solladı!

NBA'ye New Orleans Pelicans formasıyla adım atan Zion Williamson, ilk sezonundaki istatistikleriyle dikkati çekti.

Kolejde sergilediği performansla büyük ilgi uyandıran ve potansiyeline ulaşıp ulaşamayacağı merak konusu olan 20 yaşındaki Williamson, NBA'e uyum sağlamayı başardı.

Zion Williamson, Pelicans tarafından bir numaradan draft edildikten sonra güçlü fiziği, hızı ve pota altındaki etkili oyunu sayesinde NBA tarihinin en iyi basketbolcuları arasında gösterilen LeBron James'in çaylak yılındakinden daha iyi istatistiklere imza attı.

İlk sezonunda 22.5 sayıyla oynadı

Zion Williamson, sağ dizinden geçirdiği ameliyat nedeniyle NBA kariyerine gecikmeli başladı.

NBA'deki ilk maçına ocak ayında San Antonio Spurs karşısında çıkan Williamson, 22 sayı ve 7 ribaunt üretti. 4'te 4 üç sayı isabetiyle oynayan genç basketbolcu, ilk maçında bunu başaran ilk oyuncu oldu.

İlk sezonunda maç başına 27.8 dakika süre alan Williamson, 22,5 sayı, 6,3 ribaunt, 2,1 asist ortalamaları tutturdu. Üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 42,9 ile oynayan Williamson, genel isabet oranında ise yüzde 58,3 ortalama yakaladı.

NBA'de üst üste 10 karşılaşmada en az 20 sayı kaydeden en genç basketbolcu olmayı da başaran Williamson, Ja Morant (Memphis Grizzlies) ve Kendrick Nunn (Miami Heat) ile birlikte yılın çaylağı ödülünün adayları arasına girdi.

LeBron James'in istatiklerini geçti

Zion Williamson, NBA'in "kral" lakaplı basketbolcusu LeBron James'in çaylak yılı istatistiklerini geride bıraktı.

James, Cleveland Cavaliers'taki ilk sezonu 2003-2004'te maç başına 20,9 sayı, 5,5 ribauntla oynadı. Williamson, iki istatistikte de James'i geçmeyi başardı.

Williamson, ilk sezonunu genel isabette yüzde 41,7, üç sayılık atışlarda yüzde 29 oranla tamamlayan James'e karşı bu alanlarda da üstünlük kurdu.