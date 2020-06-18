Zini Gediği Anıtı’na saldırı: İçindeki kemikleri etrafa saçtılar

Zini Gediği Katliamı’nda yaşamını yitiren 95 Alevi için 8 Temmuz 2014’te inşa edilen ‘Anma Mekanı’ kimliği belirsiz kişiler tarafından yıkıldı. Anıtın içinde bulunan kemikler etrafa saçıldı.

BirGün'den Dilan Esen'in haberine göre, saldırıya ilişkin açıklama yayımlayan Zini Gediği İnisiyatifi, Anma Mekanı’nın yaklaşık bir hafta önce kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradığını belirtti. Demir ve çimento kullanılmadan ve tamamen oradaki doğal taşlardan yapılan mekanın içerisindeki kemiklerin ortalığa dağıtıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Ölülerimize saygı göstermeyenler, onların anısına da ve en temel insani hakkımız olan ölülerimizi anmamıza da tahammül edemedi” dendi. Anıtı yıkan veya yıktıranların lanetlendiği açıklamada, “Anma Mekanı’mıza yönelik vahşetin sorumlularının derhal bulunmasını ve hukuk önünde hesap sorulmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

"Zalimsiniz"

Her 8 Ağustos’ta bu mekânda buluşup atalarını andıklarını hatırlatan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Sekreteri Erdal Kılıçkaya ise şunları söyledi : “Dirimize, ölümüze saygı göstermeyenler, öldürdükleri atalarımız anısına yapılan ‘Anma-Hatırlama Mekanı’na da tahammül edemedi. Zalimsiniz, yüreğiniz ve zihninizde zulüm meşrulaşıp, içselleşmiş. Bu barbarlığı yapanları affetmiyoruz/affetmeyeceğiz.”

"Devletle bağlantılı" iddiası

Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün de devletin birkaç yüz köylünün anıtını koruyamadığını söyledi. Anıtı koruyamayanların Dersim ve demokrasi gibi konulardan bahsetmemesi gerektiğini belirten Aygün, “AKP’nin Dersim 38 açılımı tabutuna çakılan son çividir Zini Gediği’ndeki saldırı. Ben hükûmete bağlı güçlerin bu saldırıyı yaptığını düşünüyorum" dedi.