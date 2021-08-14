Zindaşti'nin hasmı Hayalet Orhan: Kardeşimin katledilmesine vesile olmasından ötürü Burhan Kuzu'nun yüzünde kardeşimin kanı var

Uyuşturucu kaçakçılığı ve çoklu cinayete azmettirmekten aranan Naci Şerifi Zindaşti ile girdiği baronlar savaşı sonucunda kardeşi ve avukatı öldürülen 'Hayalet Orhan' lakaplı Orhan Ünğan'ın geçen yıl Burhan Kuzu'ya sorulmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yolladığı 15 soruluk dilekçeye ortaya çıktı.

Ünğan, dilekçesinde, Prof. Kuzu'nun Zindaşti'ye vatandaşlık almak için kapı kapı gezip referans olduğunu ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü 17 kez aradığını ileri sürdü. Ünğan, Kuzu'nun Zindaşti hakkındaki soruşturmayı durdurmak için İçişleri Bakanlığı'na "Sizlere firari savcı Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'i getirecek" teklifinde bulunduğunu iddia etti. Ayrıca Kuzu'nun, kendisinin tahliye olmaması, ceza alması ve cezanın onanması için adliye ve yüksek yargıyı telefon yağmuruna tuttuğunu savunarak, "Kardeşim İlhan Ünğan'ın katledilmesine vesile olmasından ötürü Kuzu'nun yüzünde kardeşimin kanını görmekteyim. Bunun vicdanını bir nebze sızlatıp sızlatmadığını sorulmasını talep etmekteyim" dedi.

Geçen yıl Bolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Orhan Ünğan, 14 Şubat 2020'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe gönderdi. Halk TV’den İsmail Saymaz’ın ortaya çıkardığı dilekçede Ünğan, Kuzu hakkındaki haberlere ilişkin ek ifade vermek istediğini belirtti. Ünğan, Kuzu'nun 2016 yılında Zindaşti'ye Türk vatandaşlığı almak için Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü 17 kez arayıp aramadığını sordu. Ayrıca "Kuzu'nun 2017'de İstihbarat Daire Başkanlığı'nın uyarmasına rağmen Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne baskı yapıp referans olmuş mudur?" sorusunu yönetti.

Ünğan'ın diğer soruları ise şöyle:

- Kuzu, 2017'de İstihbarat Daire Başkanlığı'na giderek, Zindaşti ile ilgili soruşturmanın durdurulmasını istedi mi? Zindaşti için "Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'i size yakalatacak" dedi mi?

- İçişleri Bakanlığı'na giderek, Zindaşti hakkındaki soruşturmanın durdurulması için talepte bulundu mu?

- Ünğan'ın yargılandığı Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ö.G.'yi üç kez arayıp görüşmek istedi mi? Başkanın reddetmesine rağmen bir savcıyı odaya gönderdi mi?

- "İstanbul Grubu' olarak bilinen yargı içindeki FETÖvari yapının Bakırköy Adliyesi sorumlusu olduğu iddia edilen Başsavcı S.T.'yi arayarak, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ünğan'a verilen tahliye kararına itiraz edilmesi için görüştü mü?

- Tahliyenin kaldırılması için Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı M.Y.'yi arayıp baskı kurdu mu?

- M.Y. emekli olunca yerine atanan A.A.'yı iki kez aradı mı?

- Zindaşti'nin isteği doğrultusunda Ünğan'ın Bolu'da yargılandığı 2014/230 esas sayılı davada mahkeme başkanı S.H.'yi arayıp ceza verilmesini sağladı mı?

-Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı ve üyelerini arayıp kararın onanması için telefon açtı mı?

- 2017'de Zindaşti ve adamlarına sahte kimliklerle Yalova'dan silah ruhsatı alabilmesi için valiliği arayarak, referans oldu mu?