Zindaşti iddianamesinin detayları ortaya çıktı; "Burhan Kuzu’nun da daha çok şeyleri var abi ellerinde"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile emniyetten bilgi sızdıran emekli ve halen görevde olan bazı polisler hakkında hazırladığı iddianamede örgütün yapısı ve örgütün lideri durumundaki Zindaşti hakkında detaylı incelemelere yer verildi. İddianameye giren bir video konuşması kaydında “Burhan Kuzu’nun da daha çok şeyleri var abi ellerinde. Var yani ellerinde anladın mı abi?” ifadesi dikkat çekiyor.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre İran’ın bir sınır eyaletinde Zindaşti aşiretinin mensubu olan örgüt lideri Naci Şerifi Zindaşti’nin defalarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için başvurduğu ancak amacına ulaşamadığı belirtilen iddianamede, Zindaşti’nin Türkiye’deki ‘suç’ dosyasının 24 Eylül 2007’de Büyükçekmece’de 77 kilo eroin yakalanmasıyla başladığı kaydedildi. “Kamal-Kemal Sharifi Seydani” sahte kimliği ile tutuklanan Zindaşti’nin muhbir statüsü kazanmak eski suç ortağı Cemal Nayır ve Parvis Kashavarz Omarabadi’yi İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık Şubesine mektuplar yazarak ihbar etti. Zindaşti’nin sahte kimlikle yargılandığı dönemde FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz tarafından ifadesi alındıktan sonra sürpriz bir şekilde tahliye edildiği ve Ergenekon soruşturmasında “Gizli Tanık Terazi” olarak ifade verdiği bilgisine yer verildi. Yıllarca Türkiye’de sahte kimliklerle olaşan, bu kimliklerle silah ruhsatlar alan Zindaşti’nin uyuşturucu baronu olan rakipleriyle savaşı 2014 yılında Yunanistan’da 2 ton eroin yakalanmasıyla başladı.

İddialara göre, Çetin Koç kendilerini ihbar ettiği gerekçesiyle Zindaşti’nin ölüm emrini verdi. Çetin Koç, İstanbul’da bir mafyayı yöneten Orhan ve İlhan Ünğan kardeşlere Zindaşti’yi öldürmeleri için 5 milyon dolar verdi. 26 Eylül 2014’te Büyükçekmece’deki trafik ışıklarında duran Zindaşti’nin lüks cipini iki kişi taradı. Zindaşti’nin kızı ve şoförü öldü. İddianameye göre Zindaşti bu olaydan sonra “intikam almak ve hasımlarını etkisizleştirmek amacıyla karşı eylemlere” başladığı belirtildi. İddianamede Zindaşti’nin birçok sahte isim ve kendi üzerine kayıtlı olmayan hatlar kullanıldığı bilgisine yer verilerek birçok cinayetin azmettirici olduğu belirtildi.

İddianemeye göre Zindaşti rüşvet vererek kızının öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten polisleri satın aldı ve soruşturmada ismi geçen şüphelileri birer birer ortadan kaldırdı. Şüpheli polis memuru Ergül Kapukaya’nın Zindaşti’ye “Hasmını tanımıyorsun abi, adam 5 ay seni kovalamış ekip halinde” mesajını atarak bilgileri servis ettiği iddianamede yer aldı. İddianamede Kapukaya’nın yanı sıra aktif polislik görevini sürdüren Erkan K. ile emekli polisler Fatih Yılmaz, Gönen Kaya ve Güven Güzel şüpheli olarak yer alıyor. Eski Milletvekili AKP Burhan Kuzu’nun “öğrencim” dediği Zindaşti’nin avukatı İlker Dağlı’nın, “İlhan Ünğan cinayetinin planlaycısı olduğu iddia edildi. Dağlı’nın diğer sanıklardan Tolga Hakan Ceyhan’ı “truva atı” olarak İlhan Unğan’ın yanına yerleştirdiği eylemin finansmanı ve planını yaparak Unğan’ı öldürdüğü kaydedildi.

"Kuzu'nun çok şeyi var"

İddianamede avukat İlker Dağlı’nın dosyaya M.A., olarak kaydedilen bir kişiyle yaptığı video görüşme kaydının çözümüne de yer verildi. Videonun çözümünde M.A., İlker Dağlı’ya, “Burhan Kuzu’nun da daha çok şeyleri var abi ellerinde. Var yani ellerinde anladın mı abi?” ifadelerini kullanıyor. Dağlı ise cevaben, “Ben açıkçası ne olmuş Kuzu’dur, odur, budur, müvekkilim falan filan onların hepsini attım bir kenara ben kendi derdimi düşünüyorum, şimdi diyorum ki arkadaş öldürülmeye çalışılan ben, onların elinden kaçan ben, p.... birbirini yemişler faturayı biz mi çekicez bana mı oynayacaklar ben onu düşünüyorum sadece” diyor.