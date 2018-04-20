Zindashti ve 3 polise tutuklama talebi..

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-ULUSLARARASI suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen Naji Sharifi Zindashti\'nin de aralarında bulunduğu 3\'ü polis, 7 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uluslararası suç örgütüne yönelik 6 Nisan\'da düzenlediği operasyonla yakalanan suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindashti ile birlikte 10 şüpheli, bugün Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Soruşturma savcısı Ercan Devrim tarafından sorgulanan şüphelilerden 7\'si tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Diğer 3 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Naji Sharifi Zindashti “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma\", “Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme\" suçlarından; şüpheli Ekrem Öztunç “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma\" ve “Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme\"; şüpheli Ali Savaş ve Seyyid Nurullah Rezai ise “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma\" suçlarından tutuklanmaları istendi. Şüpheli polis E.K., şüpheli başkomiser F.Y. ve şüpheli polis G.K.\'nın ise “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle üye olma\" suçundan tutuklanması talep edildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarıldı.