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Zindashti ve 2 polisin aralarında bulunduğu 6 kişi  tutuklandı

Özden ATİK / İstanbul, DHA - ULUSLARARASI suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra savcılıkça tutuklamaya sevk edilen Naji Sharifi Zindashti'nin de aralarında bulunduğu 2'si polis 6 şüpheli tutuklandı

20 Nisan 2018 14:27

Özden ATİK / İstanbul, DHA - ULUSLARARASI suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra savcılıkça tutuklamaya sevk edilen Naji Sharifi Zindashti\'nin de aralarında bulunduğu 2\'si polis 6 şüpheli tutuklandı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince  uluslararası suç örgütüne yönelik 6 Nisan\'da düzenlediği operasyonla yakalanan suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindashti ile birlikte 10 şüpheli, dün Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Soruşturma savcısı Ercan Devrim tarafından sorgulanan şüphelilerden 7\'si tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Diğer 3 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.
Şüphelilerden Naji Sharifi Zindashti \"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma\", \"Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme\" suçlarından; şüpheli Ekrem Öztunç \"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma\" ve \"Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme\";  şüpheli Ali Savaş  ve Seyyid Nurullah Rezai ise \"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma\" suçlarından tutuklanmaları istendi. Şüpheli polis Ergül K., şüpheli başkomiser Fatih Y. ve şüpheli polis Gönen K.\'nin ise \"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle üye olma\" suçundan tutuklanması talep edildi. 

1\'İ SERBEST, 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Nöbetçi İstanbul 7.Sulh Ceza Hakimliği\'nce sorgulanan şüphelilerden polis Gönen K. yurtdışına çıkışı yasaklanmasına karar verilerek serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Naji Sharifi Zindashti, Ekrem Öztunç, Ali Savaş, Seyyid Nurullah Rezai ile polis Ergül K. ve başkomiser Fatih Y.\'nin ise tutuklanmasına karar verildi. 
 

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