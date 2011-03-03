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Yaşam

‘Zincirlikuyu’ya 1 haftada teslim ederiz’

Nihat Doğan,'devlet meseleleri' konusundaki açıklamaları nedeniyle hedef olduğuna inanıyor

03 Mart 2011 02:00

T24 - Çetenin kendisi hakkında “1 haftada Zincirlikuyu Mezarlığı’na teslim ederiz” dediğini söyleyen Nihat Doğan, açıklamaları nedeniyle hedef olduğuna inanıyor.

Son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Nihat Doğan’a bir çetenin suikast yapmayı planladığı ortaya çıkmıştı... Yürütülen bir çete operasyonu kapsamında iki gün önce ifadesine başvurulan Nihat Doğan ise “İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube’de ifade verdim. 60 kişilik bir çete çökertilmiş. Çetenin telefon konuşmaları takip edilmiş ve beni öldürmeyi planladıkları ortaya çıkmış “ dedi. Çete üyelerinin konuşmalarını da anlatan Doğan, “Mesela, çetenin lideri ‘Ne yaptınız Nihat Doğan’ı? Öldürün onu’ diyor. Diğer çete üyesi de ‘Abi onu kimlerin koruduğunu öğreneceğiz merak etme. Bir hafta içinde Nihat Doğan’ı Zincirlikuyu Mezarlığı’na teslim edeceğiz, kaldığı yeri araştırıyoruz’ diye karşılık veriyor. Bu çete Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar civarlarında birçok olaylara karışmış. Daha sonra da yakalanmış” dedi. 

‘Zincirlikuyu’ya 1 haftada teslim ederiz’



‘Trafikte taciz ettiler’

Ölmesini isteyenlerin olduğunu dile getiren Nihat Doğan, “Bir kez daha böyle bir şey olmuştu, o zaman da gidip ifade verdim. 2008’in sonlarında trafikte tacize uğramıştım. Beni sıkıştırmaya çalışmışlardı ama ben onların üzerine arabayı sürdüm, korumalar falan bağırınca kaçtılar. Kader işte... Böyle şeyler oluyor. Ülke meseleleriyle ilgili halkın yanında tavır almamız, demokrasi ve özgürlüklerden yana olmamız ve bu tavrımızı notalara döküp sözel manada halkımızla paylaşmamızdan sonra fazlasıyla ölüm tehditleri geliyor ama köpeklerden korksak sokağa çıkmazdık” diye konuştu.



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