Zincirlikuyu'dan indirilen "Ölmek İstemiyorum" dilekçesi Beşiktaş Çarşı'da asıldı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından 'Ölmek İstemiyorum' yazılı dev şikâyet mektubunun Zincirlikuyu'ya asılmasının ardından dilekçe gece saatlerinde indirildi. Platform ve protestoya destek verenler eylemlere devam ederken Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya hesabından "Bu anlamlı çalışmayı daha çok İstanbullu görmeli... Kadınların haklı mücadelesinin her zaman yanındayız. Baskı dosyasını bize iletin Beşiktaş Çarşı’daki duvarımız sizin için hazır." paylaşımıyla protestoya destek verdi.

İstanbul'un en işlek bölgelerinden biri olan Zincirlikuyu'daki dev şikâyet dilekçesinin kaldırılmasıyla ilgili olarak Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu sosyal medya hesabından "Astığımız şikâyet dilekçesine tahammül edemeyip indirdiler." ifadelerini kullandı.

Dev afişin Beşiktaş Çarşı'da asılmasının ardından Akpolat, "Söz verdiğimiz gibi, Kadınların haklı mücadelesinin her zaman yanındayız" diyerek çarşıda asılan dilekçeyi paylaştı.

Ne Olmuştu?

TIKLAYIN : Zincirlikuyu’daki dev ‘Ölmek İstemiyorum’ afişi indirildi: "İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi kararını gece yarısı aldıkları gibi, dilekçeyi de gece yarısı indirdiler"