Zincirbozan'ın kapısına kilit vuruldu

T24 - Süleyman Demirel, Deniz Baykal ve Hüsamettin Cindoruk'un da aralarında bulunduğu siyaset ve devlet adamlarının, 12 Eylül darbesinden sonra zorunlu ikamete tabi tutuldukları, Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Çardak beldesindeki Zincirbozan mevkisinde yer alan askeri tesisler boşaltıldı.





Milli Güvenlik Konseyi'nin 31 Mayıs 1983 tarihli kararıyla, Adalet Partisi'nden Süleyman Demirel, Ali Naili Erdem, Ekrem Ceyhun, Saadettin Bilgiç, Nahit Menteşe, İhsan Sabri Çağlayangil, Yiğit Köker, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Deniz Baykal, Celal Doğan, Sırrı Atalay, Metin Tüzün, Ferhat Aslantaş, Süleyman Genç, Yüksel Çakmur, Büyük Türkiye Partisi'nden Hüsamettin Cindoruk ve Mehmet Gölhan, Zincirbozan'daki askeri üste zorunlu ikamete tabi tutulmuştu.



Bir süre önce boşaltılan askeri tesislerin kapısına zincir sarılıp kilit vuruldu.



Lapseki-Biga karayolundan ayrılan bir yolla ulaşılan tesisler, deniz kıyısında bulunuyor. Etrafı telle çevrili tesislerin bundan sonra ne amaçla kullanılacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Filme isim ve konu oldu



12 Eylül darbesinin önemli simgelerinden biri haline gelen “Zincirbozan”, 12 Eylül dönemine ilişkin bir sinema filmine de isim ve konu olmuştu.



2007'de vizyona giren, Gazeteci Avni Özgürel'in senaryosunu yazdığı, Atıl İnaç'ın yönettiği Zincirbozan, Türkiye'nin yakın tarihindeki 1979-1983 yıllarını anlatıyor.



Film, gazeteci Abdi İpekçi suikastı ile başlayarak 12 Eylül 1980 askeri müdahalesine kadar tırmanan terör olaylarını, bu olaylarla başa çıkmaya çalışan siyaseti, ordunun yönetime el koymasını, siyasi liderlerin sürgüne gönderilişlerini ve o süreçte yaşananları konu alıyor.



Filmde, Bülent Ecevit'i Bülent Emin Yarar, Süleyman Demirel'i Haldun Boysan, Kenan Evren'i Suavi Eren, Nazmiye Demirel'i Ayşe Tunaboylu, Rahşan Ecevit'i Suna Selen canlandırıyor.



