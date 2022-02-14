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Ekonomi

Zincir marketlerden gıdada KDV indirimine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda maddelerinde uygulanan KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşürüldüğünü duyurmuştu

14 Şubat 2022 13:18

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV oranlarının yüzde 8'den 1'e indirildiğini açıklamasının ardından marketlerden konuya ilişkin olarak açıklamalar gelmeye başladı.

Migros'tan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kararı ile temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardından 20 binin üzerinde ürünün fiyatının bu doğrultuda indirdiği belirtildi.

CarrefourSa tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi açıklamasının ardından 42 bin ürünümüzün fiyatını bu karar doğrultusunda düzenledik" ifadelerine yer verildi.

BİM'den yapılan açıklamada ise "13 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda belirtilen ürünlerde yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranlarını 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla raflarımıza yansıtmış bulunmaktayız" dendi.

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