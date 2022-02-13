Zincir marketlerden enflasyonla topyekûn mücadele çağrısı

Zincir marketlerin çatı örgütü Gıda Perakendecileri Derneği KDV indirimiyle ilgili yaptığı açıklamada "Esasen maliyet enflasyonu yaşamaktayız. Bu nedenle üreticisinden nakliyecisine, tedarikçisinden depocusuna kadar bütün iş ortaklarımıza gıda enflasyonuna karşı beraber mücadele etmek için çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Temel gıda ürünlerinde yapılan KDV indirimini olumlu karşılayan zincir marketler gıda enflasyonuyla toplu bir mücadele çağrısında bulundu.

Bloomberg HT'nin haberine göre; sektörün çatı örgütü Gıda Perakendecileri Derneği, KDV indirimiyle ilgili yaptığı açıklamada, KDV indiriminin gıda sektörünün enflasyona karşı topyekûn bir seferberliğe başlamasına vesile olmasını ümit ettiklerini belirtti.

Esasen maliyet enflasyonu yaşadıklarını belirten dernek bu nedenle üreticisinden nakliyecisine, tedarikçisinden depocusuna kadar bütün iş ortaklarına gıda enflasyonuna karşı beraber mücadele etme çağrısında bulundu.

Dernek yaptığı açıklamada devletin yaptığı fedakârlığın tüketicilere yansımasının ortak sorumluluk olduğunu belirtirken "Bizler bu sorumluluğun bilinciyle bir yandan KDV indiriminin raflardaki fiyatlara yansıması için azami gayreti gösterirken; diğer yandan sektörümüzdeki iş ortaklarımızla beraber gıda fiyatlarının sürdürülebilir ve kalıcı bir şekilde düşürülmesi için ihtiyaç duyulan işbirliklerine destek vermeyi taahhüt ediyoruz" ifadelerini kullandı.