Zincir marketlerde kurbanlık fiyatları yüzde 50 arttı

Kurban Bayramı öncesi kimi zincir marketlerde kurbanlık fiyatlarına son 4 yılda yaklaşık yüzde 50 zam geldi.

Kurban pazarları ve satıcılar hazırlıklarına henüz başlarken vatandaşların bir diğer alternatifleri de zincir marketler. Uzun süredir kurban bayramları öncesi kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışı hizmeti veren zincir marketlerde fiyatlar bu sene cep yakıyor.

Kurbanlık piyasasında son hazırlıklar sürerken zincir marketler de 2021 yılı kurban bayramı öncesinde fiyatlarını açıkladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, geçtiğimiz yıl fiyatların 2019’a göre büyükbaşta yüzde 14.61, küçükbaşta ise yüzde 18.81 arttığını açıklamıştı. Bu yıl kurban pazarları henüz kurulumunu tamamlamadığı için pazarlardaki piyasanın durumunu saptamak için erken olsa da marketlerdeki fiyatlar, hayvancılıkta yükselen maliyetlerin et fiyatlarına yansıdığının habercisi.

Kurbanlık satış fiyatlarında kimi marketlerde yüzde 18 artış yaşanırken kimi marketlerde bu oran yüzde 30’a kadar yükseliyor.

Ucuz markette artış yüzde 48

Türkiye’nin yaygın ve büyük zincir marketlerinden birinde 2020 yılında 1585 TL’ye satılan 16 kilogramlık bir kıvırcık kuzunun fiyatı 1950 TL’ye yükselirken bir başka markette satılan 16 kg’lık kuzunun fiyatı yüzde 30’luk artışla 1295 TL’den 1695 TL’ye yükseldi.

Son 4 yıllık tabloya baktığımızda ise 2018’de bu markette satılan satılan 16 kilogram ağırlığındaki bir kuzunun fiyatı 1295 TL, 2019’da ise 1395 TL olarak kayıtlara geçmiş. Buna göre son 4 yıllık fiyat artışı yüzde 50’nin üzerinde.

Ucuzluk marketi olarak bilinen bir başka zincir markette ise 2018’de 14 kg’lık bir kuzu 995 TL’ye alıcı bulurken bu rakam 2019’da 14 kiloluk bir kuzu için 1195 TL’ye ve 2020’de 16 kilogramlık bir kuzu için 1295 TL’ye yükselmiş. Mağazanın güncel satış fiyatı ise 16 kg için 1695 TL. Buna göre etin kilogram fiyatındaki 4 yıllık artış yaklaşık yüzde 48.

Yine yurt çapında faaliyet gösteren bir başka zincir markette 2018 ve 2019 yılında 17 kilogramlık bir kıvırcık kuzunun fiyatı sırasıyla 1285 ve 1395 TL olurken 2020’de bu rakam 18 kilogramlık kuzu için 1590 TL olarak kaydedilmiş. Şuan ise 17 kilogramlık kıvırcık kuzunun güncel satış fiyatı 1825 TL. Fiyatlar burada da son 4 yılda yüzde 42’lik bir artış gösterdi.