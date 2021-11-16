Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Tınastepe: Zam aralığı 1 aya kadar indi, imkanınız varsa şimdi alın

Kur ve enflasyona bağlı zamların 3 aydan bir aya kadar indiğini belirten Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe, tüketicinin alıma geçmesini tavsiye ederek “İmkânları varsa şimdi alsınlar" dedi.

Sözcü’den Sayime Başçı’ya konuşan Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe, gıda dışındaki pek çok kategoride sektör oyuncularının rafa koyacak ürün bulmakta zorlanmaya başladığını ve kısmen de olsa boş raf görüntülerinin gündeme gelebileceğini belirterek, tüketicinin eğer imkanı var ise şimdi alıma geçmesini tavsiye ederek, “İmkânları varsa şimdi alsınlar, gelecek 4-6 ay arası çok ciddi tedarik problemi yaşanacak” dedi.

Eskiden 3 ayda yapılan fiyat zamlarının şimdi yüksek enflasyon ve yüksek döviz kuru nedeniyle 1 aya kadar düştüğünü kaydeden Tınastepe, yaşanan durumu “Fiyatlamada 90'lı yıllara döndük. Ürün bulunamıyor. Bulunsa fiyatlanamıyor, fiyatlansa tüketici alamıyor” ifadeleri ile özetledi.

Tınastepe, “Ürün fiyatları çok arttı. 11/11 dönemi istediğimiz gibi gitmedi. Fiyatların aşırı derecede artmış olması, toplumun alım gücünün düşmüş olması, ürün tedarik etmekte zorluk çekmemiz, bütün bu nedenler istediğimiz gibi bir kasım ayı olmadığını gösteriyor” dedi. Tınastepe, adetsel anlamda satışların 2019 yılının yüzde 25 gerisinde olduğunu belirtti.