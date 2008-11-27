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Yaşam

Zimmetine para geçiren bankacı kayıp

Bodrum'da bir bankada müdür yardımcısı olarak çalışırken, iki gün önce ortadan kaybolan S. D.'nin zimmetine 400 bin YTL, 165 bin dolar ve 11 bin euro geçirdiği iddia edildi.

27 Kasım 2008 02:00

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, bir bankanın Karya Şubesi'nde müdür yardımcısı olarak çalışırken, iki gün önce ortadan kaybolan 49 yaşındaki S. D.'nin zimmetine 400 bin YTL, 165 bin dolar ve 11 bin euro geçirdiği iddia edildi. 

Evli ve 4 çocuk babası S. D., 25 Kasım'da hastanede yatan bir yakınını ziyaret edeceğini belirterek izin istedi. S.D'nin dün işe gelmemesinden kuşkulanan banka yetkilileri hesaplarda inceleme yaparken, 400 bin YTL, 165 bin dolar ve 11 bin euro'nun zimmete geçirildiğini saptadı. Banka yetkilileri olayı polise bildirirken, 1999 'da  aynı bankanın Bodrum şubesinde göreve başlayan, 20 gün önce de Karya şubesine atanan S. D.'nin daha önce de zimmetine para geçirmiş olabileceğini göz önüne alarak geçmişe yönelik inceleme başlattı. 

Polis, S. D.'nin sevgilisi olduğu iddia edilen ve Özel Bodrum Hastanesi'nde tedavi gören A.D. adlı kadının ifadesinin aldı. A.D.'nin ortadan kaybolan S. D.'nin nerede olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.



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