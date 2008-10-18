Zimmete savunma: Acemiliğime geldi

Şarkışla’nın AKP’li Belediye Başkanı Hacı Ömer Coşar hakkında ‘zimmete sebebiyet’ suçlamasından soruşturma açıldı. Başkan kendisini Acemilik dönemime denk geldi diye savundu.



Sivas'ın en büyük ilçelerinden Şarkışla’nın AKP’li Belediye Başkanı Hacı Ömer Coşar hakkında, ‘zimmete sebebiyet’ suçlaması ile İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi. Belediye Başkanı Coşar, iznin iptali için Danıştay'a itiraz başvurusu yaptı. Danıştay'ın izni iptal etmemesi halinde, Başkan Coşar hakkında, bilerek denetim görevini yapmamış olması nedeni ile 3 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılması gündeme geldi.



Şarkışla Belediyesi’nde işçi kadrosunda çalışan Hakan Çimen’in, 2002 yılında kömür alımı ile ilgili olarak başkanlığın yazılı talimatı ile görevlendirildiği ve bu çerçevede bankadan tahsil ettiği 62 bin 532 YTL’nin mahsup belgelerini ibraz etmeyerek zimetine geçirdiği anlaşıldı. AKP’li Belediye Başkanı Hacı Ömer Coşar’ın, tanzim satış yönetmeliği hükümleri uyarınca kömür alımı yapmak için örgüt yapısı oluşturmaması, Belediye Hesap İşleri Müdürü'nü kömür hesapları ile ilişkilendirmeyerek, işçinin parayı zimmetine geçirmesine ve kömür hesabının Sayıştay denetiminin dışında tutulmasına neden olduğu ileri sürüldü. Olay Ağustos 2008’de BBP İlçe Başkanı Halil Kavlak ve SP İlçe Başkanı Fatih Çakır’ın savcılığa suç duyurusunda bulunması ile ortaya çıktı. Savcılığın yaptığı ön incelemede suç unsuruna rastlanması üzerine, İçişleri Bakanlığı’ndan Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni talep edildi.



Bakan imzalı soruşturma izni



Başvuruyu inceleyen İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 10 Eylül 2008 tarihli Bakan Beşir Atalay imzalı kararında, başkan hakkında soruşturma izni verdi. Bu karar üzerine Belediye Başkanı Hacı Ömer Coşar, 14 Ekim 2008 tarihinde Danıştay’a itiraz başvurusu yaptı.



Başkandan ilginç savunma



Konuyla ilgili olarak DHA’nın görüştüğü Şarkışla Belediye Başkanı Hacı Ömer Coşar, böyle bir zimmet suçunun varlığını kabul etti. 1999 yılında Belediye Başkanı seçilmesine rağmen, 2002 yılında gerçekleşen olayı ‘Acemilik dönemime denk geldi’ diye değerlendiren Başkan Coşar, bu olayın siyasi rakipleri tarafından gündeme getirildiğini iddia etti. Coşar, daha önce aynı suçlama ile ilgili olarak kendisi hakkında soruşturma izni verilmediğini, itiraz üzerine bu iznin verildiğini belirterek, “Belediye başkanı olduğum ilk dönemlerde bu kömür alımı işini Hakan Çimen yapıyordu. Biz de değişiklik yapmadan aynen devam ettirdik. Böyle bir durum benim yeni başkan olduğum döneme denk geldi. Bu olaydan sonra uygulamayı değiştirdik” dedi.



İşçi emekli oldu, tazminatına el konuldu



Başkan Coşar, belediye işçisi Hakan Çimen’in 3 ay önce emekli edildiğini belirterek, “Emeklilik tazminatı olarak kendisine 52 bin YTL verilmişti. Zimmetine geçirdiği paraya istinaden bu parayı geri aldık. Ayrıca hakkında 10 bin YTL’lik de icra takibi başlattık. Bu olay benim uygulamayı bilmemem ve acemilik döneminde olmam nedeni ile gerçekleşti. Gerekli açıklamayı Danıştay kararından sonra yapacağım” diye konuştu.

Belediye Başkanı Coşar’ın Danıştay’a yaptığı itirazın reddedilmesi durumunda hakkında ‘bilerek zimmete sebebiyet vermek’ suçundan işlem yapılacağı ve 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacağı belirtildi. BBP'den 1999 yılında Belediye Başkanı Seçilen Hacı Ömer Coşar, daha sonra AKP’ye geçiş yapmış ve ilçede seçmenlerin tepkisiyle karşılaşmıştı.







