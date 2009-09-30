Zimmetçi müdür: Kendi yeneteklerimle yaptım

Van Sağlık İl Müdürlüğünde zimmetine para geçirdiği gerekçesiyle tutuklanan müdür yardımcısı Kemal Pir ve tutuksuz 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sağlık Müdürlüğünün ek döner sermaye hesabından zimmetine 869 bin TL geçirdiği iddiasıyla ''zimmet'' suçundan Van M Tipi Kapalı Cezaevinde 11 aydır tutuklu bulunan Müdür Yardımcısı Kemal Pir ile ''Denetim görevini ihmal etmek, zimmet veya irtikaba neden olmak'' suçundan yargılanan tutuksuz sanıklar eski İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, müdür yardımcıları Ahmet Kırgın ve Mustafa Yeğinaltay'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi ilk kez hakim karşısına çıktı.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada müdür yardımcısı Ahmet Kırgın dışındaki tüm sanıklar hazır bulundu.

Mahkeme başkanının olayı nasıl gerçekleştirdiğini sorması üzerine söz alan sanık Pir, zimmet olayını ayrıntılı olarak anlattı.

Pir, mali ve idari işlerden sorumlu müdür yardımcısı olarak görev yaptığı Van Sağlık İl Müdürlüğünde, 2007 yılının altıncı ayından itibaren ek döner sermaye hesabından zimmetine para geçirmeye başladığını ve ilk aylarda borçlarını kapatacak şekilde zimmetine geçirdiği para miktarını sonraki aylarda artırdığını belirtti.

Bir yılı aşkın süre içerisinde zimmetine 869 bin TL para geçirdiğini anlatan Pir, dikkat çekmemek amacıyla zimmetine geçirdiği paranın belli bir miktarını daha önceden tanıdığı sanıklardan Sıracettin Akparan'ın hesabına aktararak, Akparan'dan elden teslim aldığını kaydetti.

Pir, sağlık personelinin hakkı olan ek döner sermaye parasını dağıttıktan sonra bankada fazla kalan miktarı kendi hesabına aktardığını ifade ederek, ''Hiç kimseden yardım almadan tamamen kendi yeteneklerimle parayı zimmetime geçidim'' dedi.

Zimmetine geçirdiği paranın tümünü harcadığını ve hesabında hiç para bulunmadığını da belirten Pir, olaydan pişmanlık duyduğunu ve insanları mağdur ettiği için üzgün olduğunu söyledi.

Eski Sağlık İl Müdürü Dr. Ahmet Özer ise yaptığı savunmada, Kemal Pir'in tutuklanmasından bir gün önce olaydan haberdar olduğunu belirterek, konuyu kurum içinde halletmeye çalışmadığını ve olayın emniyete intikal ettirildiğini dile getirdi.

Diğer sanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, Kemal Pir'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için duruşmayı erteledi