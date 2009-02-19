Zimmetçi bankacıya ağır ceza

Bir bankanın Şaşkınbakkal Şubesi'nde müdür olarak görev yaptığı sırada zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yargılanan Zehra Ülman, 12,5 yıl hapis ve 2 milyon 211 bin 180 lira para cezasına çarptırıldı.



İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Zehra Ülman katıldı.

Duruşmada Ülman'ın avukatı Lalehan Eymirlioğlu, müvekkilinin protokol imzalayarak, borcun önemli kısmını ödediğini söyledi.



Ülman'ın taşınmazlarının üzerinde ipotek bulunduğunu ve bunlar paraya çevrildikçe bankanın zararının karşılanacağını belirten Eymirlioğlu, müvekkilinin duruşmalardaki iyi hali ve hasta oluşunun göz önüne alınarak tahliyesine karar verilmesini istedi.



Ülman, "Her şeyden çok pişmanım. Bu olay sebebiyle 27 yıllık eşimden ayrıldım. Maddi ve manevi zarar gördüm" dedi.



12,5 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası



Sanık Zehra Ülman'ın bir bankanın Şaşkınbakkal Şubesi'nde müdür olarak görev yaptığını belirten mahkeme heyeti, sanığın 2 Ağustos 2004 ile 27 Ekim 2006 arasında görevi sebebiyle koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu bankaya ait 955 bin 489 TL'yi basit, 884 bin 472 TL'yi hileli davranışlarla zimmetine geçirdiğini kaydetti.



Mahkeme heyeti Ülman'ı eylemine uyan Bankacılık Kanunu'nun 160. maddesi gereğince yasal artırım ve indirimleri de uygulayarak, "zimmet" suçundan 12,5 yıl hapis ve 2 milyon 211 bin 180 TL adli para cezasına mahkum etti.



Sanığın toplam 1 milyon 839 bin 961 TL olan banka zararından 233 bin 39 TL'sini ödediğini belirten mahkeme heyeti, geriye kalan 1 milyon 606 bin 921 TL banka zararının da sanığa ödettirilmesini hükme bağladı.



Mahkeme heyeti, Ülman'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



