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Dünya

Zimbabwe'nin sembolü Cecil öldürüldü

Hwange Ulusal Parkı'nda yaşayan Cecil'in katilinin bulunması için çalışma başlatıldı

28 Temmuz 2015 09:41

Zimbabwe'deki Hwange Ulusal Parkı'nda yaşayan Cecil isimli aslan, kimliği belirenemeyen kişilerce öldürüldü. Afrika'nın sembollerinden biri olan Cecil'in ölümüne sebep olduğu düşünülen kişi ise İspanyol bir avcı. Zimbabweli yetkililer, bu avcıyı bulmak için çalışma başlattı.

Cecil, siyah yelesiyle Zimbabwe'in sembolüydü. Çok sayıda turist, onu görmek için her yıl Hwange Ulusal Parkı'na gidiyordu. Ulusal parkta koruma altında olan aslan bir avcının kurbanı oldu. Cecil'in ölümü sadece Afrikalıları değil, tüm hayvanseverleri üzdü.

13 yaşındaki aslanın önce okla vurulduğu ardından silahla öldürüldüğü belirlendi. Öldürülen aslanın derisi de yüzüldü. Zimbabweli yetkililere göre aslanı, İspanyol bir avcı öldürdü. İspanyol avcının, Cecil'i bulmak için parktaki rehberlere 55 bin dolar rüşvet verdiği belirtiliyor. Polis şimdi İspanyol avcıyı bulmaya çalışıyor. 

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