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Dünya

Zimbabve'nin yeni lideri stadyumda yemin etti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Kasım (DHA) - Zimbabve’de, eski başkan Robert Mugabe’nin istifası üzerine başkan olan Emmerson Mnangagwa yemin etti

24 Kasım 2017 17:33

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Kasım (DHA) - Zimbabve’de, eski başkan Robert Mugabe’nin istifası üzerine başkan olan Emmerson Mnangagwa yemin etti.
Ulusal stadyumda toplanan on binlerce insan, Mnangagwa’nın göreve başlamasını dans ederek ve Zimbabve bayrakları sallayarak kutladılar.
Mnangagwa başkanlık yemininde, “Ben, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, Zimbabve Cumhuriyeti Başkanı olarak Zimbabve\'ye sadık olacağıma ve anayasayı ve Zimbabve\'nin diğer tüm yasalarını itaat, sabırla ve savunacağıma yemin ederim” dedi.
Mnangagwa yemin töreninde, “Memurlar için işler eskisi kadar kolay olmayacak” dedi.
Mnangagwa ‘nın Zimbabve halkının haklarını koruyacağına söz vermesi ise alkışlarla karşılandı.
 

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