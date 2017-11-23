Zimbabve'nin istifa eden Başkanı yargılanmayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Kasım (DHA) – Ordu tarafından görevinden alınışı milyonlarca Zimbabveli tarafından Harare sokaklarında kutlanan Zimbabve eski Devlet Başkanı Robert Mugabe’ye istifası karşılığında siyasi dokunulmazlık verildi.

Zimbabve medyasında yer alan haberlere göre Mugabe, pazarlık sonucu elde ettiği belirtilen dokunulmazlığı sayesinde, 37 yıllık iktidarı dönemi nedeniyle yargılanamayacak.

Hükümet kaynakları ev hapsinde olan Mugabe’nin aracılara, “Zimbabve’de ölmek istiyorum. Sürgünde yaşamak istemiyorum” dediğini belirtiyor. Yetkililer Mugabe’nin durumu hayli duygusal karşıladığını ve çok zorlandığını belirtti.