Zimbabve’den acil yardım çağrısı

Herald gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı David Parirenyatwa, sağlık sektöründe kritik sayılacak düzeyde kaynak eksikliği bulunduğunu bildirdi.Hastanelerinin tam kapasite çalışmadığını, personelin motivasyonunu kaybettiğini belirten Bakan, personelin yeniden motive edilip iş başına geçmesi ve sağlık sisteminin yeniden canlandırılması için yardıma ihtiyaçları olduğunu söyledi.Parirenyatwa, acil yardımın 2009 sonuna kadar hastalık ve ölüm oranını azaltmalarına yardımcı olacağını belirtti.