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Dünya

Zimbabve’de yönetime el koyan ordudan açıklama: Askeri darbe değil

Nafiz Albayrak / New York, 15 Kasım (DHA) - Zimbabve Cumhurbaşkanı Robert Mugabe’nin, yardımcısı Emmerson Mnangagwa’ya görevden el çektirmesi üzerine ülkede yaşanan karışıklığa ordu da karıştı

15 Kasım 2017 10:10

Nafiz Albayrak / New York, 15 Kasım (DHA) - Zimbabve Cumhurbaşkanı Robert Mugabe’nin, yardımcısı Emmerson Mnangagwa’ya görevden el çektirmesi üzerine ülkede yaşanan karışıklığa ordu da karıştı.
Devlet televizyonunu ele geçirerek bir açıklama yapan Zimbabve ordusu, \"askeri darbe yapılmadığını\" savundu ve \"Amacımız Cumhurbaşkanı Robert Mugabe\'yi iktidardan indirmek değil, çevresindeki suç şebekesini çökertmek\" açıklaması yaptı.
Ordunun ele geçirdiği devlet televizyonu ZBC’de bir general tarafından okunan bildiride, Cumhurbaşkanı Mugabe ve ailesinin güvende olduğu belirtildi.
Ülke genelinde askeri hareketlilik artarken, Zimbabve\'nin başkenti Harare sokaklarında giderek artan sayıda zırhlı araç görüldüğü ve askerlerin stratejik noktalara yerleştirildi.
ABD’den vatandaşlarına uyarı
ABD’nin Zimbabve Büyükelçiliği tüm elçilik personeli dahil ülkedeki Amerikan vatandaşlarına evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı.
ABD Büyükleçiği’nin açıklamasında Zimbabve’de süregelen siyasi belirsizlik nedeniyle elçiliğin kapalı kalacağı da duyuruldu.

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