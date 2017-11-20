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Dünya

Zimbabve’de Mugabe’nin yerine eski yardımcısı geliyor

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Zimbabve'de iktidar partisi dün Mugabe’nin liderliğini feshederek sabrından dolayı “timsah” lakabı alan eski başkan yardımcısı Emmerson Mnangagwa’yı yeni başkanları ve 2018 seçimlerindeki adayı olarak seçti

20 Kasım 2017 14:02

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Zimbabve\'de iktidar partisi dün Mugabe’nin liderliğini feshederek sabrından dolayı “timsah” lakabı alan eski başkan yardımcısı Emmerson Mnangagwa’yı yeni başkanları ve 2018 seçimlerindeki adayı olarak seçti.
Geçtiğimiz hafta eski yardımcısı Emmerson Mnangagwa’yı yerinden alarak kendi eşini başkan yardımcılığına getiren Zimbabve devlet başkanı Robert Mugabe askeri müdahale ile yerinden indirilmiş, ev hapsine alınmıştı. 
Mugabe dün televizyondan gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında istifasına dair bir şey söylemedi fakat konuşmasında, “Ordu yönetimi ele geçirerek ve beni ev hapsine alarak yanlış bir şey yapmadı” dedi. 
İktidar Partisi’nin Magube’ye istifasını vermesi için tanıdığı süre bugün sabah yerel saat ile 10:00’da sona erdi. Mugabe’nin eşi ve üst düzey bazı diğer parti yetkilileri Zanu-PF’den ihraç edildi.
Pazar günü binlerce Zimbabveli Mugabe’nin muhtemel düşüşünü sevinçle sokaklarda kutlamıştı. (Fotoğraflı)

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