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Dünya
Deutsche Welle

Zimbabve'de Mugabe'nin halefinin açıklanması bekleniyor

Ordunun yönetime el koyduğu Zimbabve’de bugün Devlet Başkanı Mugabe’nin koltuğuna kimin geçeceğinin açıklanması bekleniyor. Göreve Mugabe'nin eski yardımcısı Mnangagwa’nın getirilmesi gündemde.

16 Kasım 2017 13:31

Ordunun geçici olarak yönetime el koyduğu Zimbabve’de ev hapsinde tutulan 93 yaşındaki Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin koltuğuna kimin geçeceği tartışılıyor. Siyasi gözlemciler, bugün Mugabe kanadından veya ordudan yola kiminle devam edileceğine dair bir açıklama yapılmasını bekleniyor. Ayrıca muhalefet partisi Demokratik Değişim Hareketi'nin (MDC) de yol haritasını sunması bekleniyor.

Darbecilerin Mugabe'nin yerine "Timsah" lakaplı eski Devlet Başkanı Yardımcısı Emmerson Mnangagwa’yı getirmeyi planladığı ifade ediliyor. Mugabe, uzun süredir yardımcılığını yapan 75 yaşındaki Mnangagwa'nın görevine geçen hafta son vermişti.

Bu gelişme ülkedeki generaller için bardağı taşıran son damla olmuş ve ülkede darbeye kadar varan gelişmelerin yolunu açmıştı. Ordunun desteklediği Mnangagwa ve Generalkurmay Başkanı Constantino Chiwenga’yı birleştiren bir diğer nokta da ikisinin de devlet başkanlığı görevini kocasından devralmayı umut eden 52 yaşındaki First Lady Grace Mugabe’ye karşı olmaları.

Mugabe'nin eşi Grace Mugabe'yi gelecek ay düzenlenecek parti kongresinde Mnangagwa’nın yerine başkan yardımcısı yapmayı planladığı ifade ediliyordu.

Uluslararası tepkiler

Uluslararası toplum da Zimbabve’de bir an önce barışçıl bir biçimde anayasal düzene geçilmesi için çağrı yapıyor. Afrika Birliği Başkanı ve Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, dün Deutsche Welle’ye yaptığı açıklamada "Zimbabvelilerin anayayasaya saygı duyacağından ve Devlet Başkanı Mugabe’nin halefini demokratik yollardan seçeceklerine inanıyoruz" diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de taraflara itidal ve şiddetten uzak durma çağrısında bulundu. Guterres’in Sözcüsü Farhan Haq, New York’ta "İfade ve toplanma özgürlüğü dahil temel hakların korunması büyük bir öneme sahiptir" açıklamasını yaptı. Guterres’in gelişmeleri yakından takip ettiğini açıklayan sözcü, siyasi görüş ayrılıklarını barışçıl araçlar ve diyalogla çözmenin önemine vurgu yaptı.

Ekonomik kriz

Zimbabve’de ordu, salı gecesi yönetime geçici olarak el koymuş ancak bunun bir askeri darbe olmadığını iddia etmişti. Ordudan yapılan açıklama da amacın Mugabe’nin çevresindeki suçluların yakalanması ve giderek kötülen siyasi, sosyal ve ekonomik krizi aşmak olduğu bildirilmişti. Bu gelişmenin ardından Robert Mugabe ve eşi, ev hapsinde tutulmaya başlanmış, aralarında Ekonomi Bakanı Ignatius Chombo’nun da bulunduğu Mugabe’ye yakın bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirilmişti.

BM endeksinde dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olarak kabul edilen Zimbabve, 15 milyonluk bir nüfusa sahip. Mugabe’nin izlediği ekonomik politikalar, Afrika’nın güneyinin tahıl ambarı sayılan ülkeyi iflasa sürüklemişti. Zimbabve içine düştüğü derin ekonomik krizden hala toparlanmadı. Krizin sonucu olarak ortaya çıkan hiperenflasyon 2008 yılında ülkenin para biriminin çöküşüne yol açmıştı.

dpa/DW/BD/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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